Carnaval de Dunkerque 2019 : nos conseils pratiques

Dunkerque, France

Les trois joyeuses du Carnaval de Dunkerque sont le dimanche 3, lundi 4 et mardi 5 mars 2019. Comme chaque année, ce sont des milliers de personnes qui se déplacent pour participer à cet événement. Pour en profiter pleinement, voici quelques conseils pratiques.



Dimanche 3 mars : bande des pêcheurs (visschersbende) du Carnaval de Dunkerque

C'est la bande la plus importante et la plus populaire. L'an dernier ce ne sont pas moins de 50 000 personnes qui ont participé et 3500 harengs (environ 500 kilos) ont été distribués.

Accès au centre-ville : en voiture, il est vivement conseillé de suivre le fléchage pour rejoindre les parkings gratuits mis à la disposition du public.. Utilisez le parking-relais du Môle 1 ou celui du stade Tribut en priorité !

en provenance de Calais ou de Belgique (A16), empruntez la sortie N°33 et suivez le fléchage " Stades des Flandres " : parking de 825 places ainsi que le long du canal exutoire (99 places)

" : parking de 825 places ainsi que le long du canal exutoire (99 places) en provenance de Lille (A 25), suivez la direction "Dunkerque port" puis les Quais Freycinet 1 et 2 ainsi que le parking du Pôle Marine.

Renseignements : la ville de Dunkerque met à votre disposition le 03 28 59 12 34 du lundi au vendredi de 8h30 à 18h et le samedi de 9h à 12h.

Navettes : Dk Bus Marine et la Ville de Dunkerque proposent un service de transport pour les carnavaleux désirant se rendre ou revenir du bal via des navettes de bus. Toutes les infos sur www.dkbus.com

Le train : TER Hauts-de-France Choisissez le train et ne payez que 2, 5, 10, 15 ou 20 €, par personne et selon votre trajet, pour vous rendre aux carnavals sans soucis de stationnement. Offre proposée au départ des gares Hauts-de-France et à destination de Dunkerque du 1er au 4 mars, Malo-Les-Bains du 8 au 11 mars et Bergues du 29 mars au 1er avril 2019. Renseignements sur www.ter.sncf.com

Pour une bonne expérience au Carnaval de Dunkerque

Nos conseils de bons carnavaleux : pour vous rendre sur place, à pied, portez un déguisement (hors déguisement militaire ou religieux) puis acceptez la fouille aux entrées de la zone (aucune arme, ni couteau, même factice). Pour respecter la tradition, les hommes se déguisent en femmes.

Bien sûr vous aurez révisé les chansons du carnaval et la charte du carnavaleux (en pied de page).

Pour vous désaltérer, parce que chanter ça donne soif, procurez-vous un gobelet collector et solidaire au prix de 1 euro. Ils sont disponibles le dimanche 3 mars dans quatre points d’accès au centre-ville (angle de la rue de la République et du boulevard Alexandre-III, boulevard Sainte-Barbe, rue des Soeurs-Blanches et rue de l’Amiral-Ronarc’h). Les bénéfices réalisés par la vente de ces gobelets seront directement reversés à la Fondation du Dunkerquois Solidaire, qui oeuvre pour l’emploi dans l’agglomération.

Parcours de la bande des pêcheurs - Dimanche 3 mars - Carnaval de Dunkerque

Lundi 4 mars : bande de la Citadelle du Carnaval de Dunkerque

Parcours de la bande de la citadelle - Carnaval de Dunkerque 2019

Bande de Rosendaël du Carnaval de Dunkerque

C'est la dernière des trois joyeuses le mardi gras, le mardi 5 mars 2019.

Parcours de la bande de Rosendaël - Carnaval de Dunkerque

La charte des carnavaleux

Le Carnaval de Dunkerque est un rendez-vous festif et convivial. Tout le monde participe et la réussite de l'événement repose sur chacun. C'est pourquoi il est important de connaître et de respecter la charte du Carnaval de Dunkerque.

A carnaval, on est là pour s’amuser,

Au carna, on vient pas pour casser,

À Dunkerque, on a envie de faire la fête,

Nous n’avons qu’une seule idée en tête :

Conjuguer passion et tradition

Avec respect et société.

Tous les carnavaleux naissent libres et égaux,

Mais doivent attendre d’être grands pour aller devant,

La chapelle est un lieu sacré,

Qui doit être respecté.

Apprends les chansons

et chante en chœur.

Marche quand les fifres jouent

Au lieu de pousser comme un fou.

Et quand les cuivres et les tambours résonneront

Tous ensemble nous chahuterons,

Le carnaval : dans les chahuts, devant la musique,

derrière la bande

Sur les côtés, dans les cafés,

mais jamais entre la première ligne et les

musiciens en cirés, batche rayée.

Quoi qu’on dise, carnaval a ses règles,

Il faut les respecter,

Si tu veux que carnaval se passe bien,

Prends-toi en main, gamin !