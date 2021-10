Carnaval de Dunkerque 2022 : les associations dans l'incertitude

Depuis quelques jours sur les réseaux sociaux, le Carnaval de Dunkerque anime les discussions. La date du coup d'envoi de l'édition 2022 (le 5 février) a été annoncé. Mais rien n'est encore officiel. Face à l'épidémie les associations carnavalesques restent "prudentes et vigilantes"

"On ne sait pas, ça peut changer tous les jours, on est vraiment dans l'inconnu " Willy Moreews le président des Quat’Zarts organisateur du Bal du Chat Noir se veut extrêmement prudent "Avec la crise sanitaire c'est l'incertitude" Si la date du coup d’envoi du carnaval de Dunkerque 2022 a été annoncé sur les réseaux sociaux ( le 5 février ) ainsi que les dates des bals et des bandes. Rien n’est encore officiel.

"Les gens ont tendance à se relâcher et oublier cette crise sanitaire, mais elle est encore présente" rappelle le président de l'association les chevaliers du XXème siècle. "Nous restons vigilants, Dunkerque est à la frontière belge et chez nos voisins les chiffres de contaminations augmentent" précise Dominique Jacques.

Malgré l'incertitude, les associations se préparent " on travaille sur une organisation pour être prêt mais sans engager de frais" Dominique Jacques ne veut pas mettre en péril financièrement son association. Pour l'heure la ville de Dunkerque ne communique pas sur le Carnaval 2022.