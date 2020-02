Carnaval de Dunkerque : les parcours des bandes

Les trois joyeuses, les trois jours les plus importants du Carnaval de Dunkerque ont lieu les 23,24 et 25 février 2020. Les parcours des bandes ont été officialisés. Prenez-en connaissance dès maintenant.

Le Carnaval de Dunkerque s'étend sur une longue période qui va de janvier jusqu'au printemps. Chaque semaine, bals et bandes se succèdent pour le plus grand plaisir des carnavaleux.

Les trois joyeuses sont le temps fort du carnaval. Ces trois journées précédent le mercredi des cendres, soit cette année, les 23, 24 et 25 février. En effet, les fêtes carnavalesques devaient se limiter aux jours 'gras' et avoir cessé le jour des cendres. Elles comprennent la bande des pêcheurs, la bande de la citadelle et la bande de Rosendaël.

Si la bande des pêcheurs, du dimanche, est la plus connue et la plus fréquentée, les 'vrais' carnavaleux seront présents lors des trois bandes, voire même ils iront au 'bal des Acharnés' le dimanche soir.

Est-ce que t'as pas vu la bande ?

Pour bien profiter du carnaval, n'hésitez pas à télécharger le parcours des bandes. Un document bien précieux pour se repérer dans les rues, après une petite halte dans une chapelle par exemple ! Vous y trouverez également les points pratiques comme le ravitaillement, les petits coins, l'endroit du lâcher de harengs ou encore celui du rigodon.

Parcours de la bande des pêcheurs 'Visschersbende' Dimanche 23 février 2020

Sur un parcours plus petit que celle de la bande des pêcheurs, la bande de la citadelle vaut le coup pour sa circulation sur les quais. Et parole de carnavaleux, il y a toujours du soleil !

Parcours de la bande de la citadelle lundi 24 février 2020

La dernière des trois joyeuses c'est bien sûr la bande de Rosendaël. Et là aussi il y a un lâcher de harengs. L'avantage c'est qu'il y a moins de monde, il est donc plus facile d'en attraper un, foi de carnavaleux !

Parcours de la bande de Rosendaël mardi 26 février 2020

