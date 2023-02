Carnaval de Dunkerque : plan du parcours des bandes des Trois Joyeuses

Le carnaval de Dunkerque s'étale sur une durée de trois mois. Les journées les plus importantes sont les trois Joyeuses qui cette année sont les dimanche 19, lundi 20 et mardi 21 février.

Les trois bandes des trois Joyeuses sont celles de Dunkerque, appelée aussi la Vissherbende (bande des pêcheurs), la bande de la Citadelle et la bande de Rosendaël. Elle seront suivies par les carnavaleux et les plus courageux assisteront aussi au bal des acharnés, le bien nommé, à la salle du Kursaal dimanche 19 février.

Attention : le centre de la ville ne sera pas accessible aux voitures. Il faut privilégier les parkings mis à la disposition du public et fléchés. Le parking- relais du Môle 1 ou celui du stade Tribut sont gratuits, un bus navette permet de gagner le centre-ville en quelques minutes. Il faut savoir qu'à Dunkerque, les bus sont gratuits.

Pour les habitants de la périphérie de Dunkerque, Dk Bus Marine et la Ville de Dunkerque proposent un service de navettes de bus gratuit pour aller et revenir du bal. Tous les horaires et détails sur www.dkbus.com

Parcours de la bande de Dunkerque - Dimanche 19 février

La bande la plus fréquentée est celle de Dunkerque, la bande des pêcheurs ou Vissherbende. Menée par Cô Boont'che, la bande partira à 15h du boulevard Sainte Barbe. Le lancer de harengs est programmé à 17h devant la mairie et le rigodon à 19h sur la place Jean Bart.

Plan du parcours de la bande de Dunkerque 2023

Parcours de la bande de la Citadelle - Lundi 20 février

La bande de la Citadelle offre un parcours agréable le long des quais du bassin du commerce. Sous le bâton de Cacaille 1er, le départ de la bande sera à 16h rue L'Hermitte et le rigodon à 19h place de l'Yser.

Plan du parcours de la bande de la Citadelle - 2023

Parcours de la bande de Rosendaël - Mardi 21 février

Moins fréquentée que la bande de Dunkerque, la bande de Rosendaël est la dernière des trois Joyeuses. Les carnavaleux qui en sont à leur troisième bande sont encore plein d'énergie. Cette année c'est Rosvall III qui ménera la bande. Départ à 15h place Voltaire, lancer de harengs à 17h devant la mairie et rigodon à 19h devant la mairie également.