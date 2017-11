Carnaval de Granville : une élue dénonce un rassemblement "d'alcooliques"

Une conseillère municipale d'opposition, Gisèle Desiage, dénonce les débordements du carnaval de Granville, dûs selon elle à des "alcooliques". Le comité d'organisation dénonce des "insultes" et rappelle que le carnaval est avant tout un événement familial.

Ce sont des propos qui ont mis le feu aux poudres. Gisèle Desiage, conseillère municipale d'opposition à Granville (Manche), dénonce le trop grand nombre, selon elle, "d'alcooliques", lors du carnaval. "'Les alcooliques, quand ça commence le matin et toute la journée", provoquent des "incivilités", déplore l'élue. Ces "débordements" sont "fâcheux et donnent une très mauvaise image de notre ville. C'est la ville de Christian Dior, non ?", poursuit-elle. Gisèle Desiage accuse aussi le comité d'organisation de distribuer de l'alcool, alors qu'il bénéficie de subventions de la ville.

De leur côté, les organisateurs dénoncent des "insultes" et de la "méchanceté gratuite". "Le public du carnaval de Granville est avant tout familial et revient chaque année", rappelle Antonina Julienne, la présidente du comité d'organisation. "Je suis certain que l'argent versé par la collectivité ne sert pas à servir de l'alcool", tient à souligner Jean-Marc Julienne, ancien vice-président du comité. "Effectivement il y en a qui boivent un coup de temps en temps, mais ce n'est pas un rassemblement d'alcoolique", poursuit-il.