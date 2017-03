Carnaval de Maîche : cette année, "Brisons la glace"!

La tradition du carnaval, c'est aussi en Franche-Comté. Dans le Haut-Doubs plus précisément. Et on s’intéresse aujourd'hui au Carnaval de Maiche. Il a lieu les 18 et 19 mars. Le thème de cette nouvelle édition est "Brisons la glace".

Le carnaval a lieu ce week-end, du 18 au 19 mars. Une tradition qui s'était perdue pendant 13 ans. De 1991 à 2002, le carnaval accueillait de plus en plus de monde jusqu'à atteindre les 40.000 personnes selon Mylène Morzier, du comité d'organisation maichois :"Mais ça s'est arrêté parce que la mairie voulait délocaliser le carnaval sur une autre place, pas dans le centre-ville et finalement, l'organisation a refusé." Il faudra attendre un nouveau maire en 2015, pour voir le carnaval revenir dans les rue de Maîche.

Et cette année, le thème c'est "Brisons la glace", et non pas brisé ! "Pour inclure tout le monde" insiste Mylène Morzier. "On a bien pensé que les gens n'allaient pas rester sur l'idée de la glace. C'est assez fort pour l'imagination. Et vue le climat actuel dans l'actualité, on voulait montrer que l'on sait faire la fête et que nous aimons partager avec les gens, amis ou inconnus."

Et le carnaval de Maîche, ce n'est pas qu'un défilé. C'est d'abord une grande fête. Pour les enfants le samedi avec le défilé costumé, les cliques, les différentes fanfares, à partir de 14h et puis une boum de 17h à 19h. S'en suit un concert à partir de 21h. Et justement, à 21h, un grand feu d'artifice.

Programme du carnaval de Maiche - Capture d'écran

Un chapiteau musical silencieux

Ensuite, ce sera la soirée pour les adultes sous quatre chapiteaux différents. Dont un en particulier. Le "Silent Party". Explication de Mylène Morzier : "C 'est une société Suisse qui vient nous proposer un nouveau concept : on entre dans le chapiteau, on prend un casque et on choisi entre trois musiques/ambiances différentes. Et on danse mais toujours avec le casque sur les oreilles. Le plus drôle, c'est d'entendre chanter et de voir danser les gens alors qu'il n'y a pas de musique dans le chapiteau, c'est le silence. Sauf dans vos oreilles !"

Il y aura aussi 25 stands de professionnels et d'associations pour manger et boire. Eux aussi participent au carnaval. Un concours aura lieu pour élire le stand le plus animé, le mieux décoré et avec le plus d'ambiance. "C'est donc une mini-ville dans la ville" pour Mylène Morzier. Et enfin le dimanche avec le grand défilé costumé avec les chars. Une dizaine de groupe se préparent depuis des mois. Et enfin l'embrasement du bonhomme de carnaval. Mais il y aura une surprise cette année...

15.000 personnes sont attendues pour cet événement Franc-Comtois. Alors que le village de Maîche ne compte que 5.000 habitants. Pour tout organiser, il ne faut pas oublier non plus les 350 bénévoles. Et eux aussi seront déguisés : "En noir et doré" affirme Mylène Morzier "mais c'est surtout pour nous reconnaître de loin avec toute la foule !"

Le carnaval de Maîche, c'est samedi 18 mars à partir de 14h !