Carnaval de Nice : dans la peau de Manelle, la reine des batailles de fleurs

Elle s’appelle Manelle, mais on peut l’appeler Manelle de Nice c’est son nom de reine. A 22 ans, elle a un objectif en tant que souveraine : « donner le plus de joie possible aux gens qui vont voir tous ces chars qui ont été créés par la ville de Nice. Le rôle de la reine, c’est en quelques sortes de représenter tout ce travail. »

ⓘ Publicité

Manelle parle de la reine comme si ce n’était pas elle, comme si ne le réalisait pas. « Oui et non, c’est vrai que j’en parle à la troisième personne. Se dire qu’on représente les 150 ans du carnaval , c’est vrai que ça fait bizarre. Mais j’en suis vraiment très reconnaissante.»

« Je ne rêvais pas du tout d’être reine »

Manelle, petite, elle ne jouait pas à la princesse mais plutôt aux Playmobil. Mais ça ne l'a pas empêché d'adorer le Carnaval et ses chars dès son plus jeune âge. « Ma mère m’emmenait toujours voir le carnaval. Moi j’étais la personne qui lançait le plus de confettis possible » . Mais aujourd'hui, au village du carnaval, c'est elle qui met des étoiles dans les yeux des enfants, et elle en est très fière. « C’est tout ce qui compte pour moi. D’ailleurs, il ne faut pas qu’ils soient timides ! Les enfants venez me parler, car c’est un plaisir de discuter avec vous parce que peut-être qu’à l’avenir ce sera vous sur les chars. »

Le char de la reine est sur le thème des fonds marins © Radio France - Nicolas Gomez

Son char est le premier du corso de la bataille de fleurs. Il est haut de 3m50 et la reine se tient entre une Vénus de Boticelli et deux hippocampes géants. «Je me tiendrai là-haut devant la vénus avec un costume sublime. Si je peux lui donner un adjectif c’est « aquatique ». J'ai une grande couronne qui prend toute la tête, et une robe pleine de paillettes qui représente la mer, vous ne pourrez pas me louper, ça c’est sûr ! »

Une princesse et le roi Momo du carnaval de Rio, à côté de notre reine niçoise © Radio France - Alix Vitrou

Manelle n'est pas la seule souveraine cette année au Carnaval de Nice. Le roi, la reine et deux princesses du Carnaval de Rio sont invités pour cette édition « trésors du monde ». « Ils sont en costume et en robe avec des plumes, des paillettes, on voit tout de suite que c’est le Carnaval de Rio. Ils sont très très très souriants, ça fait partie de la culture du Brésil, de toujours donner du fun et de la bonne humeur. Ils sont parfaitement bien dans ce rôle. »

Mais pendant deux semaines, la royauté c’est son rôle à elle. Pour Manelle : « c’est plus de l’adrénaline que de la pression pour moi, je ne suis pas stressée. Tout va bien se passer j’en suis sûre ! »

Des reportages, des chroniques réalisées en collaboration avec l'Ecoles Supérieure de Journalisme de Montpellier. Une équipe de 10 journalistes actuellement en formation est en immersion dans la rédaction de France Bleu Azur en février 2023 afin de couvrir le 150ème Carnaval de Nice. Encadrés par Benoit Califano et Joël Cuoq