Carnaval de Nice : des chars "nouvelle génération" entre électrique et impression 3D

Dans la Halle Spada, le bureau de Roxana est installé à l’étage. La vue est imprenable sur tous les chars entreposés. Sur son écran d'infographiste, elle modélise en trois dimensions les personnages. C’est la première étape de conception d’un char. La 3D permet de gagner du temps : “par exemple pour la tête du Roi, avant il nous fallait 15 jours, aujourd’hui en deux jours elle est sculptée”.

Des personnages du carnaval de Nice modélisés en 3D. © Radio France - Nicolas Gomez

Deuxième étape, la sculpture. Depuis cinq ans, le travail est confié à un bras robotisé. Il découpe au millimètre près les blocs de polystyrène qui composent les chars. “On peut laisser le robot tourner toute la nuit, le lendemain quand on arrive y’a deux modèles qui sont prêts, ils font 4 mètres de haut et on peut les assembler” ajoute Bryan, infographiste.

Le bras robotique découpe les bloc de polystyrène. © Radio France - Nicolas Gomez

Des chars à propulsion électriques

Cette année, les chars 2.0 ce sont aussi des chars à propulsion électriques. L’objectif est de remplacer les moteurs de tracteurs actuellement utilisés. Pierre Povigna, quatrième génération de carnavalier testera deux types de motorisation électriques différentes : “l’un comme une voiture électrique avec plus de vitesse et d’autonomie. L’autre comme un chariot élévateur industriel”.

Malgré l’évolution des technologies, le carnaval a gardé sa magie selon Pierre : “Les premiers chars construits étaient des charrettes. C’est parce que la carnaval a évolué qu’il perdure encore”. Les carnavaliers planche maintenant sur une imprimante 3D géante pour construire des chars plus grands et plus rapidement.