Carnaval de Nice : ici, les chars se fabriquent en familles

Derrière la grande porte du hangar de la Halle Spada, quartier Saint-Roch, l’air est saturé de colle, de peinture et de vernis. Ici Cédric Pignataro a vu son père, son grand père donner vie aux chars les plus fous.

“Quand on est petits on regarde ça avec des yeux d’enfants. Et j’avais l’impression à cette époque que les chars étaient grands. La tête du roi faisait un mètre quatre-vingt, la taille de mon grand père… aujourd’hui le moindre mannequin secondaire faire deux à trois mètres de haut ! Si nos ancêtres voyaient l’allure et la taille des chars ils se retourneraient dans leur tombes."

Sa Majesté Carnaval, roi des Trésors du Monde sur la place Massena, culmine à douze mètres de haut. © Radio France - Nina Pavan

La sixième génération se prépare déjà à prendre la relève. Chaque matin, avant de l’emmener à l'école, Cédric amène sa petite fille de cinq ans voir les chars et il retrouve dans son regard le même enthousiasme familial, “c’est génial de pouvoir la faire baigner dans ma passion !"

Quelques mètres plus loin, au milieu des immenses silhouettes en polystyrène encore désarticulées, un autre grand nom du carnaval : Louane Povigna, 22 ans. Graphiste de formation et carnavalière par passion, c’est elle qui donne aux chars leurs couleurs, aux côtés de sa belle-mère costumière, de son oncle, père et grand père, des touche-à-tout qui alternent entre mécanique, charpenterie, sculpteur ou électricien.

« On met notre vie entre parenthèses, à la disposition de sa Majesté Carnaval »

Son papa Pierre POVIGNA la regarde avec fierté. Aujourd’hui le clan s’est agrandi au delà du cercle familial. Plus d’une centaine d’artisans s’affairent ici, entre les bras mécaniques qui découpent et sculptent les personnages des corsi. “C’est une affaire de passionnés" sourit Pierre.

C’est une première depuis 150 ans : ces dynasties de carnavaliers ont fait alliance. Ils ont créé un collectif solidaire qui protège sur savoir-faire unique.

Pour Cédric Pignataro il était temps de s’unir “on met notre vie entre parenthèse à la disposition de sa Majesté Carnaval. C’est plus qu’une responsabilité professionnelle : si on manque le carnaval c’est un échec qui porte sur des générations et des générations." Ce collectif encourage ces familles à être encore plus solidaire pour faire vivre encore 150 ans au moins le carnaval de Nice.