Carnaval de Nice : La "grosse tête" de Benoît Hamon en cours de fabrication

Cette 133 ème édition du carnaval de Nice fait la part belle aux responsables politiques. Ceux qui ont marqué l'actualité de ces derniers mois ont tous droit à leur caricature. Mais à quelques jours du coup d'envoi des festivités, une grosse tête manque encore à l'appel ...

Cette 133 ème édition du carnaval de Nice fait la part belle aux responsables politiques. Ceux qui ont marqué l'actualité de ces derniers mois ont tous droit à leur caricature. Ils seront présents dans le défilé ce dimanche, pas en chair et en os, seulement en carton pâte ! Mais il en manque un : Benoit Hamon, le vainqueur inattendu de la primaire de la gauche. La victoire du candidat au revenu universel en a surpris plus d'un et a pris de cours les carnavaliers niçois qui fabriquent les chars ainsi que ces personnages. Reportage à la halle Spada où sont stockés "les grosses têtes".