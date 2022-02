Carnaval de Nice : les jauges revues à la hausse pour accueillir plus de spectateurs !

Grosse ambiance en vue sur les corsi des 19, 20 et 22 février à l'occasion du carnaval de Nice. La ville rehausse les jauges à la faveur d'une situation sanitaire plus apaisée avec le feu vert de la préfecture. Cela va permettre à 3.000 spectateurs de plus d'admirer les chars et les grosses têtes sur chacune des soirées, ce qui veut dire 15.000 spectateurs pour chacun des corsi. Les places supplémentaires sont déjà en vente. Dans le détail, ces places sont réparties entre les zones piétonnes de l'avenue Verdun avec 1.200 billets supplémentaires, et la promenade des Anglais avec 1.800 entrées de plus.