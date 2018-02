Ça y est, on sait à quoi ressemble le Carmentran qui défilera dimanche dans les rues de Romans sur Isère! Il fait sa première sortie vendredi soir pour vérifier que tout est en place avant le carnaval. Si son apparence est une surprise, son destin, lui, est tout tracé : le bûcher!

Jusqu'au dernier moment, les bénévoles s'appliquent pour apporter la touche finale à leur oeuvre d'art, à coup d’agrafes et de pistolet à colle. Le Carmentran version 2018 prend forme : un corps en forme de damier de jeu d'échecs (pour reprendre le thème du carnaval de cette année : le jeu), et une tête à quatre faces.

Trois sont celles des principaux personnages du carnaval sanglant : un ours, un chapon et un roi. La quatrième est "une petite surprise" explique Tryphon, l'un des quatre plasticiens du projet. Une tête qui tourne et que l'on verra de loin : avec sa couronne, ce Carmentran culmine à quatre mètres cinquante.

La tête du Carmentran reprend les personnages du Carnaval sanglant : l'ours, le chapon, le roi et... une surprise! © Radio France - Bastien Deceuninck

Pour le fabriquer, les artistes ont pu compter sur l'aide de bénévoles et aussi d'enfants qui ont apporté leur petite touche : des personnages qui représentent les pions du jeu d'échec et que Sonia attache soigneusement sur la robe du Carmentran.

Direction le bûcher!

Vient le moment crucial : à l'aide d'un camion élévateur, la tête est posée sur son corps pour la première fois. Un spectacle auquel sont venus assister quelques romanais curieux. "Il est magnifique" s'exclame Nathalie. Dommage de le brûler? "Non! Il porte quand même _tous les maux de notre société_, alors il faut le cramer!"

Car oui, si son apparence change chaque année, le destin du Carmentran reste le même : il sera jugé, puis brûlé, à la fin du carnaval.

Quand voir le Carmentran?

À partir de 15h, dimanche 25 février, place Maurice-Faure. Départ du cortège à 16h15.

Le Carmentran sera jugé puis brûlé à 17h30, place Jean-Jaurès.