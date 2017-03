Carnaval de Toulouse : ce qu'il faut savoir sur l'édition 2017

La sixième édition du carnaval de Toulouse se déroulera sur un nouveau parcours ultra-sécurisé, près du Grand-Rond, samedi 25 mars, de 16h30 à 23h30. Retour sur les détails des festivités et des conditions d'accès au site, renforcées en raison du plan Vigipirate.

Fini, le grand défilé en plein centre-ville des années précédentes. Pour sa sixième édition, c'est une version édulcorée du carnaval de Toulouse qui sera proposée aux 80 000 personnes attendues samedi 25 mars. En raison de l'état d'urgence et des mesures de sécurités du plan Vigipirate, les chars défileront en effet sur un parcours restreint, de 800 mètres, entre le Grand-Rond, les allées Frédéric-Mistral et les allées Serge Ravanel.

Le parcours de l'édition 2017 du carnaval de Toulouse. © Radio France - Carnaval de Toulouse

Palpations et fouilles systématiques aux entrées

Et les organisateurs du Cocu (comité d'organisation du carnaval unifié) sont clairs : il est conseillé d'arriver tôt, au moins une heure avant le début du Grand Défilé, prévu à 19h30. Car autour du Grand Rond, on s'attend à de longues files d'attentes, le temps de franchir les portes d'accès sécurisées. A chacune des 4 entrées du carnaval, allées Jules Guesde, François Verdier, Paul Sabatier et la dernière, tout au bout des allées Frédéric Mistral, il y aura ainsi des contrôles d'accès avec fouilles et palpations systématiques, un dispositif semblable à celui mis en place pour la fan zone de l'Euro 2016. Bouteilles en verre, objets tranchants, pétards, armes factices, casques de moto et sacs volumineux (10 litres maximum) devront rester à l'entrée.

Côté festivités...

Elles démarreront dès 16h30 avec des animations dédiées aux familles. Et le programme est pour le moins éclectique, entre une "invasion de martiens et de soucoupes volantes", des jeux de société géants et une initiation aux danses latines. A 19h30, ce sera donc l'heure du départ du Grand Défilé avec une quarantaine de chars et de groupes, 1 500 carnavaliers, et 2 tonnes de confettis pour (par)faire la fête. 22 heures sonnera l'heure du jugement et de la crémation de Monsieur Carnaval. Enfin, à partir de 23 h 30, un « After Carnaval » proposé par le Collectif Culture Bar-bars permettra de prolonger la fête dans l'un des bars du collectif.