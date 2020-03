Carnaval des 2 rives à Bordeaux : les bénévoles peaufinent leurs chars à Eysines

Au Carnaval des deux rives à Bordeaux, il y aura deux chars du comité des fêtes du Vigean de la commune d'Eysines, comme tous les ans depuis plus de vingt ans. Avec d'autres associations, ils partiront de l'Allée Serr à Bordeaux à 14 heures. La parade se terminera place Pey Berland vers 15 heures 30. Le thème du carnaval cette année est : "le monde englouti"

Une équipe de huit bénévoles

Le comité des fêtes du Vigean est principalement constitué de retraités. Ils s'investissent tout au long de l'année en organisant des lotos et autres événements pour pouvoir financer le coût des deux chars qui est de 1.800 euros. Suit environ 6 mois de construction, de septembre, jusqu'à la veille de la parade.

L'association défilera avec deux chars au carnaval des deux rives à Bordeaux. © Radio France - Dylan Jaffrelot

Les chars mesurent environ 7 mètres de long pour 2 mètres 50 de large " - Josette Lalande, présidente de la fédération des sociétés carnavalesques de la banlieue Bordelaise.

Chacun apporte son savoir faire que ce soit la peinture, le montage, l'électricité. Mais toutes et tous ont surtout un esprit créatif. "Chacun apporte son idée puis on la travaille ensemble après" déclare Clémentine, bénévole dans l'association depuis 9 ans.

Une d'équipe sodée depuis plusieurs années

Les bénévoles sont dans l'association depuis cinq ans en moyenne. Dans le hangar où ils travaillent, règne une ambiance bon enfant. "On est comme une famille" lance Josette dans un sourire. D'ailleurs, Josette et Pierre (son mari) font tourner l'association à eux deux. "On n'a même pas besoin de se parler, on se comprend rapidement et on a les mêmes idées", s'amuse Pierre.

Voir les enfants heureux, jouer avec les confettis, c'est notre plus belle récompense ! " - Pierre

Malgré cela, à plus de 70 ans Josette et Pierre aimeraient trouver des jeunes à qui léguer l'association mais pour le moment les volontaires ne se bousculent pas.