Carnaval étudiant de Caen : les organisateurs lancent un appel aux dons

Le Carnaval étudiant de Caen aura-t-il bien lieu cette année? La question que se posent les organisateurs de l'événement à 30 jours de son lancement. Chaque année, ils sont entre 25.000 et 30.000 étudiants à déambuler dans les rues de la ville. Après deux ans d'arrêt du surnommé "le plus grand carnaval étudiant d'Europe" en raison de la crise de covid-19, les fonds sont au plus bas.

30.000 euros nécessaires pour la sécurité

Nathan Courbet, président de l'association Caen carnaval étudiant depuis 2018 ne cache pas son inquiétude :

"Il nous faudrait 30.000 euros de budget rien que pour la sécurité." En 2019, on était à 50.000 euros et cela ne suffisait déjà pas pour tout payer. On avait des factures en attente, c'est un événement qui coûte cher, on ne s'en rend pas toujours compte, mais la gratuité a un prix."

Cette année, l'association paye le prix fort de l'effet post-covid et peine à trouver des partenaires. Ces mêmes sponsors nécessaires pour soutenir financièrement l'organisation du projet. Durant la crise, certains partenaires ont mis la clé sous la porte, ce que regrette Jérôme Bouffard, directeur de l'agence de communication partenaire Black Panda :

"Festi (magasin de vêtements et objets de fête) nous donnait chaque année 5 000 euros avec plaisir, ils étaient content de nous soutenir, mais ils ont déposé le bilan. Ils représentaient 1/10 ème du budget d'il y a deux ans."

L'agence incite les entreprises volontaires à rejoindre le club des partenaires de l'association.

Une cagnotte lancée en ligne

Pour "sauver" le carnaval, l'association met donc les bouchées doubles. Dès ce mardi 8 mars, elle lance un appel aux dons via une cagnotte mise en ligne sur Helloasso et relayée sur les réseaux sociaux :

"Pour remercier les participants, nous allons organiser une tombola et offrir des lots. Nous espérons avoir un maximum de retours et de soutiens", raconte Nathan Courbet. Malgré tout, les organisateurs restent confiants et se préparent pour accueillir en beauté les étudiants le 7 avril prochain.