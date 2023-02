Le carnaval indépendant de Saint-Roch à Nice, une histoire de quartier

À Nice, il y a deux carnavals : un qui fête ses 150 ans, l'autre qui tente de passer la trentaine dans le quartier populaire de Saint-Roch. Un art de la fête loin des lumières de la place Masséna. Et c'est justement cette indépendance qui a provoqué un succès immédiat dès sa création et qui, aujourd'hui, le contraint.

Sur le marché place Saint-Roch, quand on demande d'évoquer les "souvenirs de Carnaval", les habitants répondent bien souvent "lequel ?". C'est dire l'importance qu'a su prendre le fameux Carnaval indépendant de Saint-Roch.

Mais les souvenirs sont souvent emplis de nostalgie voire de regrets. Assises sur un banc et accompagnées de leur chien, Yvette, Michelle et Annie discutent. Le carnaval de Saint-Roch ? "C'est fini. Il n'y a plus rien. Plus de bataille de farine, plus de bataille d'œufs." Se jeter de la farine au carnaval officiel de Nice, c'est interdit. Au carnaval de Saint-Roch, c'est autorisé, voire encouragé.

Les origines du carnaval indépendant de Saint-Roch

Un art de la fête né en 1990 sous l'impulsion de Louis Pastorelli et de son groupe artistique, Nux Vomica. Dans le quartier, Louis Pastorelli, tout le monde le connaît. Pour le trouver, il suffit de se rendre tous les mardis à la Maison des associations du quartier. Il y donne des cours de chant traditionnel nissart.

Avec un béret vissé sur la tête et un ton d'historien, il rembobine : "Saint-Roch, c'est un peu les pestiférés. Alors on a fait nos propres chars, nos propres costumes. C'était un rêve et une réponse collective à un ressenti commun du quartier : pourquoi on n'a pas le droit à la fête derrière les palissades ?"

La fête est bon enfant durant 18 ans. Mais en 2008, des brouilles avec les forces de l'ordre provoquent l'interdiction du carnaval. "Faut dire qu'on ne déclarait rien à l'avance, c'était aussi la philosophie de ce carnaval" précise Louis Pastorelli.

Renaissance avec l'association Nissa Pantaï

En 2011, l'association Nissa Pantaï reprend le flambeau : "Bon, on était tout seul à l'organiser, donc ce n'était pas comme avant, avoue Ciril Joanin, président de l'association. Mais on voulait faire un vrai carnaval, pas comme celui place Masséna. Lui, je l'appelle le carnaval de Berlin-Est." Les palissades sont en effet plutôt clivantes.

Les mesures de sécurité et la crise sanitaire ont aussi mis un coup d'arrêt à la folie de Saint-Roch. Mais cette année, une question n'a pas de réponse évidente : le carnaval de Saint-Roch aura-t-il lieu ? Dans les rues, la réponse est "non". Mais sur les réseaux sociaux, on lit une rumeur "Holla Carnaval Indépendant Arrive Le 26 Février 2023." Rien de plus. Rien de moins.

