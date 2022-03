Carnaval : Roppenheim retrouve sa cavalcade, "le village revit"

Près de 40 chars défileront dans les rues de Roppenheim qui seront noires de monde ce dimanche 6 mars. Luna est toute excitée : "Ca va être super le carnaval, j’aime bien jeter des bonbons sur les chars. Je n’étais jamais encore sur un char, c’est la première fois parce qu’il y a deux ans je n’avais pas pu y aller à cause du coronavirus. Mais je ne peux pas vous dire le thème du char, c’est un secret (sourires)".

Des personnages ont déjà été installés aux quatre coins de Roppenheim © Radio France - Luc Dreosto

Depuis trois semaines, Thomas et ses amis ont travaillé d'arrache-pied pour peaufiner les décorations de leur char. "On a repris la base d’un ancien char et on fait le thème de Shrek, explique le jeune homme. Il y a une calèche d’oignons et la maison de Shrek. On est impatient de refaire un carnaval, de se retrouver, de manger ensemble et de boire un petit coup".

Trois annulations en un peu plus de 60 ans

Le carnaval de Roppenheim a été annulé à trois reprises dans son histoire, en 1992 à cause de la guerre du Golfe et ces deux dernières années, pandémie oblige. "Le village vit de nouveau, s’enthousiasme Gérard Hoehe, le président de la FASC, la fédération des associations sportives et culturelles, organisatrice de cette 61ème édition du carnaval. Quand on fait le tour de Roppenheim le soir, on voit les lumières dans les granges, c’est sublime. C’est le bonheur de préparer une cavalcade et de faire cette cavalcade qui nous tient à cœur".

Gérard Hoehe ouvrira la cavalcade de Roppenheim sur son vélo décoré de fleurs © Radio France - Luc Dreosto

Après deux années de privation, Laura est impatiente de faire la fête avec les autres habitants de Roppenheim : "On participe depuis qu’on est jeune et retrouver une vie un peu plus festive, ça va faire du bien à tout le monde. En plus, il y aura le beau temps comme d’habitude. On est tous très excités. C’est vraiment bon enfant, bonne ambiance. C’est très solaire. Les gens sont de bonne humeur et ça fait du bien. On sait bien faire la fête, le schnaps désinfecte bien les gorges. Mais il faut toujours prendre libre le lendemain, ne travaillez jamais le lendemain du carnaval, vous aurez mal à la tête (rires)".

Rendez-vous dimanche à 14h29

Ce carnaval c'est aussi une aubaine financière pour les six associations du village, co-organisatrices du carnaval. Elles tiendront une buvette, où le pass sanitaire sera de rigueur. "Pour le foot ou l’harmonie, il faut de l’argent pour faire fonctionner la mécanique, souligne le maire René Stumpf. Perdre deux années, c’est énorme. Il y a deux ans, la préfecture m’avait promis des compensations pour qu’on puisse assister notre monde associatif, mais je n’ai rien vu venir. Heureusement, nos associations sont bien gérées".

Le défilé du carnaval "paysan" de Roppenheim ("le Buerefasenacht") démarre à 14h29 précises ce dimanche 6 mars.