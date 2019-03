Carnaval vénitien d’Annecy : "C’est une passion débordante"

Haute-Savoie, France

Dans l’escalier qui mène au premier étage de son pavillon de Seynod, Monique a affiché les photos de toutes ses réalisations. "J’ai fait toutes ces robes." Il y en a entre 20 et 25, elle ne compte plus. Des costumes vénitiens de toutes les couleurs, rien que du fait main. "C’est une passion débordante." Un virus contracté lors d’un voyage à Venise il y a un quart de siècle. Dans un peu plus d’une semaine, Monique fera partie des masques qui déambuleront dans les rues d’Annecy à l’occasion du carnaval vénitien. "Je porterai une robe bleue avec du jaune."

REPORTAGE : Rencontre avec Monique, une passionée des costumes vénitiens. Copier

Du 15 au 17 mars, Annecy accueillera la 23e édition de son carnaval vénitien. © Radio France - Richard Vivion

Son costume est né de son imagination. "J’ai tout ce qu’il faut dans la tête", sourit la retraitée. "Ici à l’étage, c’est mon domaine. C’est ici où je couds." Des étoffes, des dés à coudre, du fil et des aiguilles… "Et surtout ma machine à coudre. Elle a 50 ans et elle marche très bien." Monique fait tout elle-même. Du chapeau aux chaussures, cela représente des heures et des heures de travail mais là non plus, elle ne compte pas. "Le vrai costume vénitien doit tout cacher, on ne doit voir aucun bout de peau. C’est cela la magie, quand nous défilons nous sommes impersonnels." Comme si nous étions au théâtre conclut-elle.

Le carnaval vénitien d’Annecy est organisé par l’Association Rencontres Italie Annecy (ARIA). 70 000 spectateurs sont attendus entre le 15 et 17 mars.

La première année en 1997, il y avait une trentaine de personnes (...) on est passé à plus de 400." - Jean-François Queyrel, association ARIA.

ECOUTEZ Jean-François Queyrel de l'Association Rencontre Italie Annecy. Copier

Le programme

Vendredi 15 mars 2019 : déambulation nocturne des masques dans le forum de Bonlieu (17 h – 20 h30)

Samedi 16 et dimanche 17 mars 2019 : de 10 h à 18 h, déambulation libre des masques dans le centre-ville et à partir de 14 h sur le podium situé devant l’île aux Cygnes dans les Jardins de l'Europe.