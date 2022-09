"Arrêtons de vouloir culpabiliser les gens qui vont à la corrida ou mangent de la viande" demande Carole Delga

Oui, on peut être de gauche et soutenir la corrida. C'est en tout cas ce que rétorque Carole Delga, la présidente de la Région Occitanie, à Aymeric Caron. Pour le député de gauche, impossible de concilier les deux. Alors que la feria des Vendanges s'ouvre ce vendredi à Nîmes et que la première corrida a lieu dans l'après-midi, Carole Delga répond ce vendredi matin sur la chaine de télévision Public Sénat : "C'est n'importe quoi, je suis atterrée qu'un député de la République puisse tenir des propos pareils. Moi je soutiens la corrida, comme je soutiens la tradition. Nous pouvons tout à fait travailler, et c'est ce que je fais en Occitanie, sur la question du bien-être animal. Mais nous devons savoir reconnaître la différence de cultures."

"Et puis arrêtons cette stigmatisation, ajoute encore Carole Delga. Arrêtons de vouloir culpabiliser les gens qui vont à la corrida, les gens qui mangent de la viande. Mais les sujets, ils ne sont pas là ! Je suis très déçue de ce genre de comportement politique. Les Français et les Françaises, ils n'en peuvent plus de cela, c'est pour cela qu'ils ne vont plus voter."

"Rassemblons-nous et arrêtons de stigmatiser telle ou telle partie de la population." - Carole Delga

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Les aficionados et les anti-corrida se préparent à manifester ce samedi, chacun de leur côté, à partir de 15h30 devant le parvis des arènes de Nîmes.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



