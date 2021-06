Carole Delga interpelle Emmanuel Macron sur l'enseignement immersif des langues régionales

Dans un courrier commun, les 13 présidents de Région, dont la présidente de Région Occitanie Carole Delga, interpellent le président de la République sur la censure de quelques articles de la Loi Molac, sur la protection et la promotion des langues régionales. Ils demandent à Emmanuel Macron de sécuriser définitivement l’enseignement immersif.

"Nous souhaitons trouver avec vous les moyens de sécuriser définitivement l’enseignement immersif des langues régionales, que cela soit au sein d’écoles publiques ou associatives, ainsi que les moyens d’autoriser la présence des signes diacritiques dans l’état civil. Nous le devons dès la rentrée prochaine aux familles, aux enfants et aux associations. La forte mobilisation dans nos régions ce week-end nous conforte sur le bien-fondé d’agir rapidement et avec efficacité", peut-on lire dans ce courrier.

De nombreux défenseurs des langues régionales avaient manifesté le weekend du 29 mai. Plus de 200 personnes s'étaient rassemblées par exemple place du Capitole à Toulouse.

La maîtrise de plusieurs langues est une richesse incomparable

"La méthode pédagogique par immersion est reconnue comme efficace pour l’apprentissage de toutes les langues, comme le prouve le développement des classes internationales dans nos lycées. La maîtrise de plusieurs langues est une richesse incomparable pour nos jeunes, aujourd’hui comme demain. Elle peut même améliorer la maîtrise du français !", écrivent les présidents de Région.

L'Occitan dans les trains

En Occitanie, une expérimentation d'annonces sonores d'accueil et d'arrivée multilingues à bord des trains liO est en cours sur les lignes Toulouse/Cerbère et Toulouse/Auch. Sur la ligne Toulouse-Cerbère, depuis la fin d'année 2020, les annonces sonores sont traduites en Espagnol et en Catalan. Depuis le début du mois d'avril, la ligne Toulouse-Auch a rejoint l'expérimentation avec des annonces traduites en Anglais et Occitan.