Le Festival de danse "Le Temps d'Aimer" s'ouvre ce vendredi soir à Biarritz avec une Première : la chorégraphe américaine Carolyn Carlson et la danseuse Etoile Marie-Agnès Gillot ensemble sur scène.Un duo exceptionnel.

Pays Basque, France

"Embers to embers" affiche complet depuis des jours. Cette ouverture du 28 ème Festival de danse "Le Temps d'Aimer" à Biarritz est exceptionnelle, repérée dans le monde entier comme une grande Première. La chorégraphe américaine, Carolyn Carlson et la danseuse Etoile de l'Opera de Paris, Marie-Agnès Gillot offrent un moment unique et inédit.

"Une rencontre d'un jour avec un Maître" - Marie-Agnès Gillot

Elles danseront ensemble une pièce intitulée "7 septembre" en ce vendredi 7 septembre, jour anniversaire de Marie-Agnès Gillot qui remonte pour la première fois sur scène depuis son départ, au printemps dernier, de l'Opéra de Paris.

" C'est dans une oeuvre de Carolyn que j'ai été nommée Etoile donc je trouvais ça bien que ma première soirée en jeune retraitée de l'Opéra" soit avec Carolyn"-Marie-Agnès Gillot Copier

Marie-Agnès Gillot à Biarritz © Radio France - Nathalie Bagdassarian

"Embers to embers" ce soir à la Gare du Midi de Biarritz à 21h en ouverture du Festival "Le Temps d'Aimer".

Le Pays Basque : une terre de danseurs

En 10 jours, le Festival propose une 30 aine de spectacles dont des créations comme "Paysages entrouverts" de la compagnie basque "Traversée". Une pièce signée des chorégraphes et danseurs Johanna Etcheverry et Mizel Théret. Un hymne à la nature et au temps inspiré de la montagne basque, l'Artzamendi. A découvrir en écoutant le reportage ci-dessous.

" C'est une montagne où il y a la présence de l'eau, de la pierre et des vautours" Johanna Etcheverry Copier

Johanna Etcheverry (au milieu) à côté (à gauche) Lauriane Chamming’s et du musicien Raul Garcia Etchebarria et de Maï Ishiwata © Radio France - Nathalie Bagdassarian

"Paysages entrouverts" de la Compagnie Traversée samedi 8 septembre au Colisée à 19h.

Programme disponible sur le site : letempsdaimer.com