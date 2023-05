Carré d'art, le musée d'art contemporain de Nîmes fête ses 30 ans

Qui aurait pu imaginer, lorsque l'architecte britannique Norman Foster dessine Carré d'art, que le bâtiment donne l'impression d'avoir toujours été là ? Lorsque la municipalité de l'époque dirigée par Jean Bousquet, le patron de Cacharel, décide de créer un musée d'art contemporain, il ne reste à cet endroit que les colonnes de la façade de l'ancien théâtre, détruit en 1952 par un incendie. Malgré l'hostilité de certains Nîmois, le chantier débute et les colonnes sont transférées sur l'aire de Caissargues sur l'A54. "Je comprends que les anciens Nimois tiennent à ces colonnes admet aujourd'hui Jean Bousquet, mais c'était un trou derrière. Je crois qu'ils ont compris que Carré d'art apportait beaucoup plus."

ⓘ Publicité

Un lieu calme pour travailler

C'est en mai 1993 que le musée est inauguré en présence de Jacques Toubon, le ministre de la culture de l'époque. Un bâtiment en béton, acier et verre, pendant contemporain de la Maison Carrée. Le maître mot : la transparence pour laisser passer la lumière naturelle. La collection abritée par le musée regroupe plus de 600 œuvres, des années 60 à nos jours. "Beaucoup d'artistes ont donné leurs œuvres poursuit Jean Bousquet. Parce qu'ils estimaient Foster et parce que Nîmes les intéressait aussi. Etre exposés près de la Maison Carrée, c'était formidable." Le musée est aujourd'hui mondialement reconnu. Mais pour de nombreux Nîmois, Carré d'art, c'est surtout la médiathèque qu'il abrite. "Quand je sors du lycée Daudet, je ne sais pas où aller travailler confie cette lycéenne. C'est très pratique. Ca permet de changer de la fac pour étudier renchérit un étudiant, d'autant qu'en bas, il y a une salle insonorisée. On peut aussi prendre un café à côté, en plein centre-ville." Depuis 2016, le nom de Jean Bousquet a été accolé à celui de Carré d'art. "Jean-Paul Fournier (l'actuel maire de Nîmes) l'a baptisé. Ca m'a fait très plaisir". Pour cet anniversaire des 30 ans, de nombreuses manifestations sont organisées jusqu'à la fin de l'année par la ville. A commencer par un bal-littéraire ce mardi 9 mai à partir de 19H30. Le hall d'accueil sera transformé en dancefloor pendant que des écrivains y liront leur texte.