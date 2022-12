Carrières des Lumières menacées aux Baux-de-Provence : "on repartira sur une exposition immersive"

C'est un lieu exceptionnel qui est menacé. Fin novembre, la juste a annulé le contrat qui lie la municipalité des Baux-de-Provence et Culturespaces, l'opérateur des Carrières de lumières . Ce dernier doit donc quitter les lieux dans un an. Anne Poniatowski, la maire de la commune, assure qu'un projet de remplacement est en cours, sous forme d'exposition immersive également. Elle répond à France Bleu Provence.

France Bleu Provence : Est-ce que c'est la fin des projections sur les parois de la carrière ?

Anne Poniatowski, maire des Baux-de-Provence : "Non, je n'espère pas. Le but est que ça ne soit pas fini. C'est une bataille juridique qui dure depuis plus de dix ans. Il risque d'y avoir des rebondissements. Mais bien entendu, les carrières ne vont pas s'arrêter. En tout cas, ce n'est pas notre souhait [...] Ces anciennes carrières d'extraction de pierres sont exceptionnelles. Elles ont fait la notoriété des Baux-de-Provence et ont été reconverties en lieu d'exposition immersive."

Est ce que vous êtes amère par rapport à cette décision de la cour administrative de Marseille ?

"Oui, bien sûr, je suis amère parce que je ne la comprends pas, même si je l'accepte. Mais ce n'est pas pour cela que ce n'est pas pour ça que tout va s'arrêter. On est en train de réfléchir avec mon équipe municipale à l'avenir et surtout à ce qu'on veut en faire. Probablement, on restera dans des expositions immersives."

Culturespaces avait prévu un spectacle très attendu l'année prochaine, sur Vermeer et Van Gogh. Est-ce maintenu ?

"Bien sûr, il est maintenu puisque le tribunal administratif de Marseille leur a laissé jusqu'au 1ᵉʳ novembre 2023. Donc bien entendu, l'exposition qui est prévue aura lieu et cela nous donne justement le temps de préparer la suite à laquelle on a déjà commencé à réfléchir. On va rebondir. On est prêts à continuer cette belle aventure, peut être d'une façon différente. Mais on repartira bien entendu sur une exposition immersive qui est assez bien adaptée à ce lieu et qui est assez extraordinaire."