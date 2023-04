Carrousel de la place du 11 novembre : après 18 ans, le patron fait tourner le manège une dernière fois.

En raison des travaux, le manège doit être retiré. Il devrait être réinstallé en 2025 au niveau du triangle de Verdun, quand le chantier sera fini. Patrick Hyvon a 68 ans, il ne sait pas encore si il sera en capacité de reprendre le manège en temps voulu. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il part la tête remplie de souvenirs, et les yeux un peu emplis de larmes.

"Un peu triste de partir"

Et c'est peu de le dire, Patrick Hyvon, que les habitués surnomme "Patrick", redoute le moment où il devra retirer toutes ses affaires du manège : "je suis un peu triste, je m'étais fait une bonne clientèle. Je vais pas venir en ville pendant deux jours, surtout pas quand il sera en train d'être démonté", souffle le gérant, les larmes aux yeux.

Des souvenirs pleins la tête

Quand on lui demande ses plus beaux souvenirs, Patrik Hyvon sourit : "il y en a trop". Mais ce qui l'a marqué, c'est "les premières fois qu'un enfant monte sur le manège. Souvent, ils pleurent quand c'est fini, alors je leur offre un ticket en plus", explique l'homme. Ce qui l'a poussé à faire ce métier, c'est d'abord son histoire familiale, des parents dans le milieu : après avoir fait l'armée, il se lance. D'abord, en animant des manèges dans les fêtes mayennaises, puis en tenant le carroussel place du 11 novembre. Un manège qui le fait rêver, il adore l**'univers de Jules Verne** et le fait qu'il y ait "tous les corps de métier" représentés. D'ailleurs, la voiture de pompier est sa préférée : "regardez, la maman se met devant à côté du petit au volant. Je sais qu'il est en sécurité, et regardez son sourire au petit!", s'exclame le gérant. Les parents, les grands-parents et surtout les enfants le lui rendent bien : beaucoup reviennent presque tous les week-end comme Paola et ses deux petites filles : "c'était un rituel après la piscine, on allait au manège. Et puis, le monsieur est très gentil : il explique à ma famille le manège, que ça va monter etc, il va nous manquer", regrette cette jeune maman.

Des débuts difficiles

Et Patrick Hyvon n'y croyait pas au début : "c'était en 2005, ma première année. Au moment des illuminations, sur le thème de Jules Verne. Les gens ne pensaient pas que j'allais rester ici. Pendant plus d'un an, j'avais peu de clients, je pensais arrêter. Mais quand les clients ont compris que je m'étais bel et bien implanté à Laval, ils sont revenus. Et nombreux. D'ailleurs, 2021 c'était ma meilleure année", raconte l'homme.

Des débuts compliqués, et une aventure qui a finalement duré 18 ans.