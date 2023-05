CARTE - Armada 2023 : découvrez l'emplacement des bateaux sur les quais de Rouen

Les plus grands voiliers du monde se donnent rendez vous à Rouen du 8 au 18 juin 2023 pour l'Armada. Les quais de Seine vont accueillir pendant dix jours une cinquantaine de bateaux parmi les plus prestigieux. L'occasion de monter à bord pour les visiter et rencontrer les équipages.

Certains bateaux viennent à l'Armada pour la toute première fois comme le Canopée, un cargo de 121 mètres de long conçu pour le transport d'éléments de la fusée Ariane 6 des ports européens vers Lourou en Guyane, la Noa Victoria, réplique du navire espagnol qui a fait le premier Tour du monde entre 1519 et 1522, ou encore le Vera Cruz, réplique des anciennes caravelles utilisées par les Portugais à l'époque des grandes découvertes.

D'autres bateaux sont déjà de vieilles connaissances comme le Santa Maria Manuela, une goélette à quatre-mâts qui sert de navire-école à l'État du Portugal, le Cuauhtémoc, un trois-mâts mexicain dont l'équipage assure le spectacle en etant debout sur les vergues à tous les étages et jusqu'au sommet, ou encore le Marité, trois mâts goélette, qui fête ses 100 ans cette année.

Horaire des visites

Les visites de bateaux ont lieu chaque jour de 10h à 17h.