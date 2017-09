CARTE Avec la Comédie de Saint-Étienne, le quartier de la Plaine Achille confirme son statut de pôle culturel

Le quartier de la Plaine Achille, à Saint-Étienne, se prépare pour l'inauguration de la nouvelle Comédie, dont la saison commence ce mardi. Le théâtre stéphanois qui va donc côtoyer le Zénith, le Palais des spectacles et le Fil.

Il y avait déjà le Zénith, le Fil et le Palais des spectacles. Il y aura bientôt la Comédie de Saint-Étienne. Le théâtre a déménagé, au printemps dernier, de son site historique situé en centre-ville, dans le quartier de la Tarentaize. Il est désormais installé dans l'ancienne usine de la Stéphanoise de construction mécanique. Alors que la nouvelle saison débute ce mardi, avec une performance itinérante, le Centre national dramatique a ouvert ses portes en avant-première pour les Journées du patrimoine. Avec l'ouverture de ce lieu emblématique, le quartier de la Plaine Achille confirme son statut de pôle culturel.

Des interviews, des photos et les informations sur les lieux culturels du quartier sont à retrouver en naviguant sur la carte ci-dessus.

Des passerelles entre les lieux culturels

Les habitants n'attendent qu'une chose : que l'ouverture de la Comédie dynamise un peu plus le quartier, pour le moment surtout fréquenté par ceux qui travaillent au Technopole. Thierry Pilat, le directeur du Fil, est bien conscient de l'enjeu : "La nouveauté de cette rentrée, c'est qu'on ouvre le Club, la petite salle du Fil avec sa terrasse, sa petite restauration, ses apéros. Ce sera tous les mercredi pour instaurer des rendez-vous plus réguliers et faire que le quartier soit plus ouvert."

Julien Devillers, de la Comédie, espère lui aussi créer des passerelles entre les différents lieux culturels : "On va travailler avec le Fil et notre restaurant ouvre mardi. On espère que les gens qui vont au Zénith passeront manger chez nous. On peut aussi manger et aller faire un concert au Fil." Dans le quartier, on compte aussi sur l'arrivée du tram, prévue pour fin 2019.

Si la nouvelle saison débute ce mardi à la Comédie, la première représentation dans la salle Jean-Dasté sera donnée le 26 septembre. Le théâtre sera officiellement inauguré le 16 octobre prochain.