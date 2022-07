CARTE - Canicule : où trouver des endroits frais dans l'Indre et le Cher ?

Une vague de chaleur, marquée par un épisode caniculaire dans la vallée de la Garonne et la basse vallée du Rhône, se poursuit en France et après une légère baisse des températures cette fin de semaine, le thermomètre va repartir à la hausse dès dimanche. Le pic de de chaleur ce lundi 18 juillet avec des relevés susceptibles d'atteindre les 40°C en Ile-de-France et les 42°C dans le sud-ouest de la France.

Pour supporter ces journées de chaleur, France Bleu Berry vous propose une sélection d'endroits où prendre le frais près de chez vous, monuments, forêts et plans d'eau.

Pour afficher ce contenu Google Maps, vous devez accepter les cookies Mesure d'audience.



Dans l'Indre

Plage de Montcocu à Baraize

Plan d'eau de Bellebouche à Mézières-en-Brenne

Plage de Chambon sur le lac d'Éguzon

Plage de Bonnu à Cuzion, sur le lac d'Éguzon

Forêt Domaniale de Châteauroux, le Poinçonnet

Bois du Roi, les Bordes

Étang de Rochegaudon à Chaillac

Plage du plan d’eau à Buzançais

La Quintaine à Bélâbre

Dans le Cher

Lac de Sidiailles

Étang de Robinson à La Guerche-sur-l'Aubois

Base de loisirs de Goule à Bessais le Fromental, Valigny

Étang du Petit bois à Henrichemont

Étang du Puits, à Argent-sur-Sauldre

Forêt de Vierzon

Cathédrale Saint-Etienne de Bourges

Jardins des marais de Bourges

Aubigny/Nère, Argent sur Sauldre et Vierzon sont en Sologne !

Bon par contre je ne connais pas précisément de lieu-dit forestiers ou de points remarquables de nature sur les communes en question ;)

Merci encore pour la carte.