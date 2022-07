CARTE - Canicule : où trouver des endroits frais en Rhône-Alpes ?

La canicule touche actuellement une large partie de la France et la région Rhône-Alpes est loin d'être épargnée ! Certains records de températures ont même été battus par endroits. Pour éviter de surchauffer, France Bleu vous propose une sélection de lieux pour rester au frais.

Chaud devant ! Météo France annonce une nouvelle vague de chaleur pour cette semaine du 14 juillet. En Rhône-Alpes, France Bleu vous propose des idées de sortie fraîcheur grâce à son Passeport de l'été 2022. Découvrez des îlots de fraîcheur dans la Drôme, l'Ardèche, l'Isère, la Loire, la Savoie et la Haute-Savoie. Plages, jardins, grottes, montagnes, les spots ne manquent pas pour se rafraîchir où que vous soyez.

Lac d'Annecy, en Haute-Savoie

Incontournable... Le magnifique lac d'Annecy vous offrira plages et panoramas exceptionnels. À compléter avec une petite glace et une balade dans la vieille ville d’Annecy en fin de journée pour un programme fraîcheur complet.

Site de l'Aven d'Orgnac, dans le Sud Ardèche

Cette fameuse caverne du Sud Ardèche est un monument naturel. Le genre de site qu’aucune photo ni vidéo ne peut reproduire fidèlement : seule une vraie visite physique peut permettre d’appréhender les dimensions incroyables et la beauté de ce réseau souterrain.

Grottes de Choranche, en Isère

Ce n’est pas une exagération : la grotte de Choranche est une merveille de la nature. Son décor naturel, ses vastes salles et ses lagons cristallins vous attendent dans le parc du Vercors.

Accrobranche géant en Chartreuse

Le parc acrobatique forestier Indian Forest Chartreuse vous accueille dans un cadre unique au cœur du Parc naturel régional de Chartreuse. Avec 15 parcours pour tous les niveaux sous une forêt dense, fraîcheur garantie !

Le Jardin des Fontaines Pétrifiantes, à La Sône, en Isère

Ce jardin c'est une découverte inattendue, mais merveilleuse à travers un parcours ludique parmi les ruisseaux, les cascades et les massifs de fleurs. L’eau et la créativité des jardiniers habillent et transforment perpétuellement le Jardin des Fontaines Pétrifiantes. À ne surtout pas manquer !

Le lac du Bourget, en Savoie

Plus grand lac naturel de France, le lac du Bourget, avec ses berges sauvages et son écosystème préservé est le véritable trésor aquatique d'Aix-les-Bains. Ses eaux aux couleurs turquoise donnent envie de prendre son temps et de profiter pleinement des paysages. Activités aquatiques (voilier, glisse, nage) ou bol d'air frais sur les belvédères en hauteur pour admirer le panorama, c'est un rendez-vous incontournable dès qu'il fait chaud.

C’est l’attraction numéro 1 pour les vacanciers dans le Sud Ardèche. Une promenade sur les flots de la rivière, au milieu de paysages de rêve.

Jardin du palais Saint-Pierre, à Lyon

Jardin conçu comme un musée de sculpture, le jardin du musée Saint Pierre est l’une des plus belles surprises de la Presqu’île de Lyon. Un oasis de calme et de beauté dans l’ancien cloître du monastère de Saint Pierre. Idéal en cas de grosse chaleur !

Cascade de Chorsin, dans la Loire

Logée dans une ancienne vallée glaciaire, cette cascade dont les eaux venues tout droit des tourbières situées sur les sommets est l'une des plus belles cascades des Monts du Forez.

Cathédrale Notre-Dame-du-Puy, en Haute-Loire

Découvrez la cathédrale du Puy-en-Velay, protégée par des épais murs de pierres qui ne laissent pas rentrer la chaleur, l’intérieur de l’édifice conserve des températures rafraîchissantes même lorsque le thermomètre s’affole. Monument majeur de l'art roman et de l'Occident chrétien, classée aux Monuments historiques, elle fait partie des monuments préférés des Français. Vous pourrez admirer sur son autel la célèbre Vierge noire, objet de nombreux pèlerinages au cours des siècles.

Les Gorges du Pont du Diable, en Savoie

Classées site Remarquable depuis 1908, les Gorges du Pont du Diable sont intégrées depuis 2012 au Label Géoparc Chablais UNESCO. La promenade commence à travers une magnifique forêt de hêtres ; elle se poursuit quelques 70m plus bas par un aménagement ancré dans la roche. Fraîcheur garantie en pleine canicule.

Embarquement immédiat pour une croisière des plus sympas d’une heure dans un morceau féérique de la Loire.

Aquaparc Vitam, en Haute-Savoie

Vitam, un complexe à Neydens propose plages de verdure, pataugeoires ludiques, bassin balnéo. Et bien sûr des glissades à faire sur des toboggans.

Jardins Secrets, près de Rumilly

C'est le genre de balade qui enterre les soucis du quotidien. Les jardins secrets de Vaulx, entre Rumilly et Annecy en Haute-Savoie, s’épanouissent depuis plus de quarante-ans sur 7.000 mètres carrés. Fraîcheur et nature garantis.

La Grotte Chauvet 2, en Ardèche

La Grotte Chauvet 2 en Ardèche est la plus importante réplique de grotte ornée au monde. Elle restitue les extraordinaires peintures, dessins et gravures de la Grotte Chauvet inscrite au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Sous terre, vous serez (forcément) plus au frais.

Doté d'une vue imprenable sur les massifs avoisinants, venez découvrir un site d'exception à l'ombre des pins sylvestres. Un terrain de jeu à parcourir selon votre niveau, de la simple découverte aux défis les plus vertigineux. Mais toujours au frais.

Lac de Monteynard-Avignonet

Le lac de Monteynard est le paradis de la planche à voile et du kite surf, mais pas seulement. Légèrement en altitude, il y fait forcément moins chaud. Et pour les amateurs de panoramas imprenables, direction les passerelles himalayennes enjambent les deux rivières qui alimentent le lac.