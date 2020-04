Suite à l'épidémie de coronavirus, de nombreux festivals et événements sportifs sont annulés dans l'Ouest, des Francofolies au Hellfest, en passant par Les 3 Éléphants. D'autres sont en suspens, comme les Vieilles Charrues. France Bleu fait le point.

CARTE - Coronavirus : les festivals et événements sportifs annulés ou reportés dans l'Ouest

Pas de grand festival d'ici à la mi-juillet : l'annonce faite par Emmanuel Macron lundi 13 avril a porté un coup fatal à bon nombre d'événements culturels dans l'Ouest de la France. Des Francofolies au Hellfest, en passant par Les 3 éléphants, de nombreux festivals ont dû annuler leur édition 2020 en raison de l'épidémie de coronavirus. D'autres sont plongés dans l'incertitude. France Bleu fait le point.

Les festivals et compétitions sportives annulés

De jour en jour, la liste des festivals ou événements sportifs annulés s'allonge, en raison de l'épidémie de Covid-19. Dans l'Ouest, le premier à avoir décidé de reporter son édition en 2021 est le Hellfest, un des plus importants festivals en France, qui rassemble chaque année des milliers de fans de métal à Clisson.

Un autre mastodonte a également décidé d'annuler son édition 2020 : Les Francofolies de La Rochelle. Elles sont reportées du 10 au 14 juillet 2021. Même chose pour Les 3 éléphants, à Laval : le festival devait se tenir du 13 au 17 mai prochain. La 27e édition de "Blues Passions" à Cognac, prévue début juillet, n'aura pas lieu non plus cette année.

En Bretagne, le festival Astropolis à Brest est annulé, tout comme le festival Art Rock à Saint-Brieuc, prévu du 29 au 31 mai, ou encore la 30e édition du festival du livre et du film "Etonnants Voyageurs" de Saint-Malo, prévue du jeudi 28 mai au lundi 1er juin.

Des compétitions sportives ne se tiendront pas non plus cet été, en raison de la pandémie et du confinement imposé en France. C'est le cas de la 10e édition de "Le Mans Classic" (reportée en 2021), du Grand Prix de France Moto prévu mi-mai sur le circuit Bugatti du Mans, ou encore des 24 Heures du Mans Karting.

L'épreuve cycliste des Boucles de la Mayenne, qui devait se dérouler du jeudi 28 au dimanche 31 mai 2020, est également annulée.

Les événements reportés plus tard dans l'année

Prévu en mars, le festival "les Emancipéés" de Vannes et Arradon, dans le Morbihan, a du être annulé. Il a été reporté du 28 septembre au 4 octobre 2020. Le public, qui avait réservé en mars, pourra conserver les mêmes billets pour l'automne prochain.

Dans la Vienne, le festival de musique "Les Heures Vagabondes" est maintenu, mais il débutera le 17 juillet 2020, au lieu du 10.

L'édition 2020 de la compétition automobile des 24 heures du Mans est reportée, et se déroulera les 19 et 20 septembre 2020 sur le circuit manceau. Même chose pour les 24 Heures du Mans Moto : prévues mi-avril, elles auront lieu finalement les 29 et 30 août 2020. Les 24 Heures du Mans Camions sont elles reportées début octobre 2020.

Les festivals en suspens

Les festivals prévus après la mi-juillet sont eux dans l'incertitude. Les Vieilles Charrues notamment, auront-elles lieu ? Verra-t-on Céline Dion sur la scène de Carhaix ? Rien n'est moins sûr. Le directeur du festival, qui doit se tenir du 16 au 19 juillet, estime qu'il est "inenvisageable d'organiser les Vieilles Charrues".

La situation est sensiblement la même pour le festival de Poupet, qui doit se tenir du 1er au 24 juillet en Vendée. "On se dirige vers une annulation sans doute totale", explique Philippe Maindron, le patron du festival à Ouest-France. Il dit travailler à un report en 2021.

Le festival Au Pont du Rock, qui doit se tenir les 31 juillet et 1er août 2020 à Malestroit (Morbihan), est pour le moment maintenu. Tout comme le Festival Interceltique de Lorient dont la 50e édition est prévue du 7 au 16 août 2020, et qui annoncera sa programmation ce jeudi.

Le festival Les Escales, qui doit se tenir du 24 au 26 juillet 2020 à Saint-Nazaire, n'est pas annulé pour le moment. Les organisateurs devraient prendre une décision durant la première quinzaine de mai. Le festival de musique symphonique "Un Violon sur le Sable", prévu à Royan les 25, 28 et 31 juillet 2020, est également toujours maintenu. Mais les organisateurs le reconnaissent, ils ne savent toujours pas si l'édition pourra bel et bien avoir lieu.