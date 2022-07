CARTE DE L'ÉTÉ - Découvrez nos coups de cœur en Provence-Alpes-Côte d’Azur

C'est l'été sur France Bleu, découvrez tous nos rendez-vous en Provence-Alpes-Côte d’Azur : balades et lieux inédits, monuments à ne pas manquer, portraits d'influenceurs et d'influenceuses, découvertes culinaires et cartes postales de notre région.

Départ Briançon, direction l’Alpes d’Huez ! "L'étape gourmande" vous fait découvrir l'eau de bouleau et la pogne. Dans les Hautes-Alpes, rencontrez l'animateur Camille Combal qui nous raconte comment et où il aime se ressourcer. Rendez-vous sous le soleil de Saint-Jean-Cap-Ferrat les 25 et 26 juillet pour "Ma France, l'été" qui vous fera découvrir le terroir, le patrimoine et ceux qui font bouger la région.

Découvrez les programmes itinérants de France Bleu pendant tout l'été :

- « Si vous passez par là » - Partez à la découverte des monuments de France avec Thierry Boeuf

- « En balade avec Géraldine Mayr » - Nos villes sont belles et regorgent de trésors, de petites échoppes, de petites places, d’architecture…profitons de cet été pour se balader de ville en ville avec Géraldine.

- « Une région, une star » par Patrice Gascoin. Au micro de France Bleu, les stars nous dévoilent leur région de cœur !

- « L’étape gourmande sur la route du Tour de France » - Nathalie Helal nous embarque dans un Tour de France gourmand, avec la découverte de bons petits restaurants.

- « Ma France l’été » (au cœur des 44 stations de France Bleu) - Chaque semaine, on vous recommande des lieux, des conseils et expériences, des bons plans et bonnes adresses… avec un invité incontournable de la région.

Envie de (re)découvrir nos territoires ? Naviguez sur la carte interactive de tous les rendez-vous de l'été de France Bleu.