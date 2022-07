CARTE DE L'ÉTÉ - Découvrez nos coups de cœur en Nouvelle-Aquitaine

Baladez-vous tout l'été avec France Bleu et découvrez nos rendez-vous en Nouvelle-Aquitaine à travers une carte interactive : les monuments emblématiques, les endroits préférés de nos stars, les Français qui font bouger notre région, sans oublier des étapes gourmandes à proximité !

L'église et la vieille ville de Saint-Emilion, en Gironde

C'est l'été sur France Bleu, découvrez tous nos rendez-vous en Nouvelle-Aquitaine : balades et lieux inédits, monuments à ne pas manquer, portraits d'influenceurs et d'influenceuses, découvertes culinaires et cartes postales de notre région.

On redécouvre ensemble la ville de Pau avec une visite du château, puis direction l'Hôtel du Palais à Biarritz pour une visite insolite avant de rencontrer Claire Borotra dans cette même ville.

Prenez le temps de respirer l'air de l'île d'Oléron pour une rencontre avec le comédien Andrée Dussolier, son cœur balance du côté de la Charente-Maritime... Remontez ensuite par La Rochelle vous attarder sur son phare du bout du monde, mais aussi pour l'émission "Ma France, l'été" installé dans le vieux port à l'occasion du festival des Francofolies. Retrouvez aussi Périgueux et tout le patrimoine dans les alentours.

Découvrez les programmes itinérants de France Bleu pendant tout l'été :

- « Si vous passez par là » - Partez à la découverte des monuments de France avec Thierry Boeuf

- « En balade avec Géraldine Mayr » - Nos villes sont belles et regorgent de trésors, de petites échoppes, de petites places, d’architecture…profitons de cet été pour se balader de ville en ville avec Géraldine.

- « Une région, une star » par Patrice Gascoin. Au micro de France Bleu, les stars nous dévoilent leur région de cœur !

- « L’étape gourmande sur la route du Tour de France » - Nathalie Helal nous embarque dans un Tour de France gourmand, avec la découverte de bons petits restaurants.

- « Ma France l’été » (au cœur des 44 stations de France Bleu) - Chaque semaine, on vous recommande des lieux, des conseils et expériences, des bons plans et bonnes adresses… avec un invité incontournable de la région.

Envie de (re)découvrir nos territoires ? Naviguez sur la carte interactive de tous les rendez-vous de l'été de France Bleu.