CARTE - De plus en plus de brasseries artisanales en Côte-d'Or

Vingt brasseries artisanales de Bourgogne-Franche-Comté sont mises à l'honneur les 23 et 24 avril à l'occasion du festival des Houblonnades. En Côte-d'Or, France Bleu Bourgogne a recensé 28 brasseries ou micro-brasseries artisanales. En 2021, cinq nouvelles brasseries ont ouvert dans le département.

Des bières locales qui attirent

Deux années de crise sanitaires n'ont pas freiné l'entrain pour les brasseries artisanales en Côte-d'Or : en moyenne, trois brasseries ouvrent tous les ans dans le département depuis 2014 ans. L'année 2019, sept nouvelles brasseries ont vu le jour. On retrouve de plus en plus ces bières dans les bars d'après Jérôme Thomas, le président de la Confrérie des Chevaliers de Gambrinus : "les brasseries artisanales sont peu à peu entrain de grignoter la part de l'industriel".

D'après Jérôme Thomas, c'est le côté local qui attire les établissements, autant que les consommateurs individuels : "peut-être que c'est une des leçons de la crise sanitaires, les personnes veulent consommer local et donc se tourne vers les petites brasseries". Le local est aussi un enjeu pour les brasseries : "certaines ont une volonté d'avoir une matière première de Bourgogne" .

Se diversifier pour plaire à une clientèle différente

L'explosion du nombre de brasseries artisanales ne veut pas forcément dire que toutes ces entreprises sont en concurrence. Chacune a son identité comme l'explique Peggy Berthiot, la gérante de la Brasserie des Trois Fontaines : "ça fait une proposition beaucoup plus large pour le consommateur, chacun trouve sa place finalement". Ouverte en 2001, la Brasserie des Trois Fontaines est une des plus anciennes et des plus importantes du département. En 2019, l'entreprise avait produit 1 000 hectolitres de bière.

Tout l'enjeu est de se démarquer. Ouverte en 2019, la brasserie VIF à Beaune a dû chercher des styles de bières originaux pour se faire une place. " Nous avons choisi de faire des bières de style allemand, qui se font moins en ce moment. Nous avons créé notre gamme en fonction de l'offre disponible dans la région", explique Tommy Page, le co-fondateur de la brasserie. L'objectif pour l'entreprise en 2022, c'est de produire 300 hectolitres de bières pour pouvoir vendre au delà de la région.