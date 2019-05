CARTE - Débord de Loire : les meilleurs points de vue pour observer les bateaux lors de la parade

Loire-Atlantique, France

Le spectacle promet d'être grandiose ! Dans le cadre de la deuxième édition de Débord de Loire, une grande parade nautique est organisée ce samedi 25 mai, de Saint-Nazaire à Nantes. 150 bateaux vont déferler sur le fleuve. La flotte maritime quittera Saint-Nazaire vers 16h pour rejoindre la flotte fluviale au niveau du Pellerin aux alentours de 19h45, avant une arrivée à Nantes vers 21h30 (les horaires peuvent changer en fonction de la météo).

Mais où se placer pour observer au mieux les navires ? Voici les meilleurs points de vue retenus par France Bleu !

Le Vieux Môle de Saint-Nazaire et l'esplanade de Mindin à Saint-Brévin

Pour observer le départ de Saint-Nazaire de la flotte maritime, deux sites vous offriront une vue imprenable. Il y a d'abord le Vieux Môle, à l'entrée du port de la cité portuaire. La parade partira dès 16h, donc un petit conseil, arrivez tôt pour espérer pouvoir immortaliser l'Hermione ou le Belem !

De l'autre côté de l'estuaire, Saint-Brévin-les-Pins est un spot tout indiqué pour le départ de la parade. Dès 12h30, la ville vous propose même un pique-nique sur l'esplanade de Mindin.

Les quais de Paimbœuf et la pointe de l'île à Cordemais

Si vous avez profité du départ des bateaux à Saint-Brévin, vous pouvez les suivre, en pédalant, jusqu'à Paimbœuf. Vélo Sud Estuaire propose en effet d'emprunter le circuit de la Loire à vélo. La flotte devrait passer par la commune vers 18h mais de nombreuses animations sont prévues tout le week-end.

Si vous être plutôt nord-Loire, pas d'inquiétude ! Les bateaux seront visibles depuis Cordemais à 18h45. Dès le début d'après-midi, un village "Débord de Loire" ouvrira ses portes et proposera des animations jusqu'à 17h30. Suivra une déambulation vers la pointe de l'île pour admirer les bateaux. Et ensuite, pour se remettre de toutes ces émotions, une guinguette !

Les quais du Pellerin et de Couëron

C'est THE place to be si vous voulez pouvoir admirer tous les bateaux, aussi bien l'Hermione, le Belem, que les plus petits navires. Les deux flottes se donnent en effet rendez-vous au Pellerin à 19h50 (c'est précis !). Mais dès 17h, vous pourrez profiter d'une guinguette le long de Loire, et à partir de 17h30, les premiers bateaux fluviaux devraient arriver sur les quais. Donc n'hésitez pas à venir en avance pour en prendre plein les yeux !

Si vous êtes de l'autre de côté de la Loire, déplacez-vous sur les quais de Couëron. L'association Place au Vélo vous propose de se retrouver à 19h30 pour une balade à 8 km/h jusqu'à Nantes, en passant par Indre. La parade devrait passer sur la Loire à 20h.

Faites du vélo à @DebordDeLoire les 25 et 26 mai 2019! Véloparade le 25 mai à 19h30 de Couëron à Nantes

Nous avons besoin de bénévoles pour cet événement, manifestez-vous 🤝

Toutes les infos sur https://t.co/w2B3IUAR8Fpic.twitter.com/0ASvnnu4uk — Place au vélo Nantes (@PAVelo_Nantes) May 1, 2019

Port Lavigne à Bouguenais et Trentemoult

Au niveau de Port-Lavigne, la ville de Bouguenais vous invite à redécouvrir les œuvres mises en place pour Estuaire. Et bien sûr, de voir passer tous les bateaux de Débord de Loire vers 20h30. N'oubliez pas votre pique-nique !

Quelques kilomètres plus loin, le petit village de pêcheurs de Trentemoult se mobilise. Balade à vélo, marché et concert avant d'admirer le ballet des navires sur la Loire vers 21h15.

Inauguration du bâteau Ville de Rezé restauré par l'entreprise Bathô Ce mopélia de 1973 a retrouvé ses terres d'origines et sera l'ambassadeur de la Ville pour des événements à commencer par @DebordDeLoirepic.twitter.com/P7QIdcUqaC — Ville de Rezé (@VilleReze) May 21, 2019

Le Hangar à bananes et le quai de la Fosse à Nantes

Et évidemment, la parade s'achevant à Nantes, vous pouvez vous poster sur les quais de la Loire. Au nord, au niveau du quai Marquis de l'Aiguillon (où se trouve le village du port et la guinguette), du quai Ernest Renaud et du quai de la Fosse. Ou au sud, de l'esplanade de l'éléphant au Hangar à bananes.

Et voici le plan des quais de la Loire à Nantes pour savoir où se placer et quelles sont les différents villages proposés :

Toutes les informations sont à retrouver sur le site internet de Débord de Loire.