CARTE - Déconfinement du 19 mai : 10 sites à redécouvrir en Béarn et Bigorre

Ce mercredi 19 mai 2021, nouvelle étape du déconfinement : outre les cinémas et les terrasses, les musées, châteaux et autres sites touristiques sont autorisés à rouvrir leurs portes aux visiteurs. France Bleu Béarn Bigorre a repéré pour vous dix sites à redécouvrir à cette occasion.

Ce mercredi 19 mai, les terrasses des restaurants et des bars pourront à nouveau accueillir des clients. Les lieux touristiques et culturels sont également autorisés à recevoir du public. En Béarn et Bigorre, les professionnels se sont mobilisés pour relancer leur activité. Du Pic du Midi de Bigorre au Chateau de Pau en passant par le zoo d'Asson, France Bleu Béarn Bigorre vous liste dix sites à redécouvrir.

A noter : certains sites rouvriront plus tard. C'est le cas du train d'Artouste, qui, comme à son habitude, n'est ouvert que l'été. Ce sera le 12 juin cette année. Les quatre refuges gérés par le Parc national des Pyrénées rouvrent, eux, le 9 juin : les refuge d'Ayous, d'Arlet, des Espuguettes, et de Migouélou.

