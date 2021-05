CARTE - Déconfinement du 19 mai : 10 sites à redécouvrir dans le Poitou

C'est le jour J pour la réouverture des terrasses des restaurants et bars, des cinémas mais aussi des lieux touristiques ce mercredi 19 mai. Dans la Vienne et les Deux-Sèvres, les principales locomotives du tourisme que sont le Futuroscope et Center Parcs n'ouvriront pas dans l'immédiat mais de nombreux autres sites sont à redécouvrir dès ce mercredi. C'est le cas, notamment, de la maison du Marais Poitevin, du tumulus de Bougon ou encore du Musée Sainte-Croix à Poitiers. Découvrez avec notre carte interactive ci-dessous, plus de cinquante sites qui ouvriront ce 19 mai ou qui sont en passe de rouvrir leurs portes.

Prenez vos précautions cependant, les visites sont organisées dans le respect des gestes barrières et de toutes les mesures requises contre le coronavirus donc certains de ces sites et monuments sont accessibles seulement sur réservation.

Ce mercredi, France Bleu consacre une journée à la première vague d'allègement des restrictions sanitaires. A l'occasion de la réouverture des terrasses, France Bleu Poitou est à vos côtés pour le premier café, le premier déjeuner, la première séance ciné, la première visite au musée, le premier verre entre amis.