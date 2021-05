CARTE - Déconfinement du 19 mai : 15 sites à redécouvrir en Gironde

On attend cette journée du 19 mai 2021 avec impatience pour la réouverture des terrasses des restaurants et bars, mais aussi parce que de nombreux lieux culturels et touristiques vont rouvrir leurs portes. En Gironde, les professionnels se sont mobilisés pour relancer leur activité. Parmi les endroits à redécouvrir, on peut citer le phare de Cordouan, la Cité du vin à Bordeaux ou encore les Cordeliers à Saint-Emilion. A Bordeaux, de nombreux musées se sont organisés pour être prêts à accueillir des visiteurs pour cette journée. On peut citer, par exemple, le Musée d'Aquitaine qui présente une exposition très attendue sur Hugo Pratt mais aussi les Bassins de Lumières dans la base sous-marine qui, après une première sur Gustav Klimt et Paul Klee, projette des toiles des impressionnistes au fil des bassins.

Découvrez avec notre carte interactive ci-dessous, une sélection de quinze sites girondins qui ouvriront ce 19 mai ou qui sont en passe de rouvrir leurs portes. Prenez vos précautions, les visites sont organisées dans le respect des gestes barrières et de toutes les mesures requises contre le coronavirus donc certains de ces sites et monuments sont accessibles seulement sur réservation.

