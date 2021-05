CARTE - Déconfinement du 19 mai : cinq sites à redécouvrir au Pays basque

Ce mercredi 19 mai 2021, nouvelle étape du déconfinement : outre les cinémas et les terrasses, les musées, châteaux et autres sites touristiques sont autorisés à rouvrir leurs portes aux visiteurs. France Bleu Pays Basque a repéré pour vous cinq sites à redécouvrir à cette occasion.

Ce mercredi 19 mais, les terrasses des restaurants et des bars pourront à nouveau accueillir des clients. Les lieux touristiques et culturels sont également autorisés à recevoir du public. Les professionnels du Pays basque se sont mobilisés pour relancer leur activité. L'aquarium de Biarritz, le train de la Rhune, les grottes d'Isturitz et d'Oxocelhaya, la villa Arnaga et le château observatoire Abbadia rouvrent dès le 19 mai. Deux musées de Bayonne suivront quelques jours après : accueil du public dès le 22 mai pour le Musée basque, le 29 mai pour le Museum d’histoire naturelle de la plaine d’Ansot. La Cité de l'Océan rouvrira quant à elle le 9 juin.

La carte des sites à redécouvrir

