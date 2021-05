CARTE - Déconfinement du 19 mai : musées, parcs, thermes, plus de 30 sites à redécouvrir dans les Landes

Après plusieurs mois de fermetures et des épisodes de confinement à répétition, on attend cette journée du 19 mai 2021 avec impatience. Non seulement pour la réouverture des terrasses des restaurants et bars, mais aussi parce que de nombreux lieux touristiques vont rouvrir leurs portes. Dans les Landes, découvrez avec notre carte interactive ci-dessous, plus de trente sites qui ouvriront ce 19 mai, ou qui sont en passe de rouvrir leurs portes. Même si l'écomusée de Marquèze à Sabres attendra le 12 juin, des sites emblématiques du département comme le phare de Contis, le musée de la Dame de Brassempouy (sur réservation), le musée de la Chalosse et son exposition "Des bars et des histoires" et même quelques établissements thermaux vont rouvrir. Prenez vos précautions cependant, les visites sont organisées dans le respect des gestes barrières et de toutes les mesures requises contre le coronavirus donc certains de ces sites et monuments sont accessibles seulement sur réservation.

Ce mercredi 19 mai, France Bleu consacre une journée à la première vague d'allègement des restrictions sanitaires. A l'occasion de la réouverture des terrasses, France Bleu Gascogne est à vos côtés pour le premier café, le premier déjeuner, la première séance ciné, la première visite au musée, le premier verre entre amis.