CARTE - Déconfinement : découvrez la date de réouverture des parcs d'attractions et zoos près de chez vous

Oreilles de Mickey, sensations fortes, panda roux et chasses aux trésors sont à portée de main ! Les parcs de loisirs vont rouvrir leurs portes dans les prochaines semaines. Après plusieurs mois de fermeture à cause du Covid-19, les parcs d'attraction, parcs à thème, zoo et aquarium vont retrouver leurs clients.

Découvrez dans cette carte la date de réouverture des parcs près de chez vous (liste non exhaustive) :

Réouverture des grands parcs d'attraction en juin

Les grands parcs d'attraction ont annoncé cette semaine leur date de réouverture et il va falloir attendre le mois de juin. Le Grand Splatch, le Menhir Express ou encore Goudurix du Parc Astérix rouvriront le 9 juin. Le port du masque y sera obligatoire à partir de 11 ans et les animations de rues n'auront pas lieu, "afin de ne pas créer de regroupements de visiteurs", précise le Parc.

Le Futuroscope, près de Poitiers, rouvrira aussi le 9 juin. Ce sera le lendemain, le 10 pour le Puy du Fou, en Vendée, quatre jours par semaine et sous certaines conditions.

La réouverture de Disneyland, très attendue, a été annoncée ce lundi : il faudra patienter jusqu'au 17 juin pour retrouver Mickey, Minnie et leurs amis. Certaines conditions seront à respecter, comme le port du masque à partir de six ans, et un protocole sanitaire sera mis en place, "certains spectacles, expériences ou événements n'auront pas lieu ou pourront être modifiés", indique Disneyland, et les aires de jeux pour enfants ainsi que les "rencontres traditionnelles" avec les personnages Disney "resteront temporairement indisponibles". Vous retrouvez tous les détails sur France Bleu Paris.

Par ailleurs, Europa-Park, en Allemagne, rouvre ses portes dès ce vendredi 21 mai. Il sera possible de s'y rendre mais sous certaines conditions : uniquement pour 24h et avec un test négatif datant de moins de 48 heures, ou justifier d'avoir été vacciné ou d'être guéris du Covid, indique France Bleu Alsace.