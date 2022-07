CARTE - Découvrez la carte des marchés gourmands en Dordogne cet été

L'été 2022 marque le retour des marchés gourmands, qui attirent les locaux comme les touristes avec des restaurateurs et producteurs qui proposent des repas à des prix raisonnables. Découvrez notre carte des marchés gourmands de l'été en Dordogne.

C'est leur grand retour après deux ans de pandémie, et autant dire qu'ils font table comble. Les marchés gourmands sont légion en Dordogne cet été 2022, et chaque soir de l'été ou presque a son ou ses marchés gourmands dans les villages de Dordogne. Des marchés de producteurs et de restaurateurs sur lesquels Périgourdins comme vacanciers se retrouvent sur de grandes tablées, souvent en musique.

Découvrez notre carte des marchés gourmands de l'été 2022

Le marché gourmand de votre commune n'apparaît pas ? C'est que nous n'avons pas encore pu le recenser. N'hésitez pas à nous écrire sur Facebook ou twitter ou par e-mail à l'adresse bleuperigord@radiofrance.com. Merci, et bon appétit !