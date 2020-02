CARTE - Dordogne : le palmarès des 10 plus beaux sentiers du Périgord

Le département de la Dordogne a présenté pour la première fois son palmarès des 10 plus beaux sentiers du Périgord. Le sentier de l'Ermite à St-Cyprien a remporté le premier prix. Tour d'horizon des sentiers les plus inoubliables du département.

Pour la première fois en Périgord, le Pôle Paysage et Espaces Verts du Département a publié le palmarès 2020 des 10 plus beaux sentiers de la Dordogne. Le premier prix a été décerné, ce vendredi 21 février, à la boucle de l'Ermite de St Cyprien.

10 chemins de randonnées mis à l'honneur

"Ces chemins structurent le territoire départemental et font partie de notre identité" explique Germinal Peiro, président du conseil départemental de Dordogne. "Ils permettent de découvrir le charme et l'authenticité du Périgord, son histoire, sa culture, son patrimoine rural". C'est pourquoi le département a souhaité mettre en valeur les chemins les plus emblématiques du Périgord.

1er PRIX : Sentier de l'Ermite à Saint-Cyprien.

Direction le Périgord noir et son chemin de l'Ermite, lauréat 2020 du plus beau sentier de Dordogne. Le sentier est long de 5 km. Vous pourrez découvrir l'histoire de la commune et de sa création et remonter le temps jusqu'en l'an 620. L'Ermite Cyprien se serait installé dans les grottes de Fages. Le village se serait ensuite construit sur la tombe de ce moine solitaire.

Catégorie Nature : Boucle des Roches Enchantées à Excideuil - Boucle des roseaux et des orchidées de Saint Victor - Boucle des Hameaux de Chanterac - Boucle de la Bégonie à Daglan

Catégorie Famille/Ludique : Boucle de la Bastide à Saint-Aulaye - Boucle de la Plage à Port Sainte Foy

Catégorie Patrimoine : Boucle des Cluzeaux à Mareuil - Boucle de la Résistance à Bassillac et Auberoche - Boucle de la Fontaine des Graves à Tamniès

Une expertise pointue

Toutes les communes de Dordogne peuvent présenter leurs plus beaux sentiers et chemins de randonnées. Pour être éligibles et peut-être intégrer le palmarès 2021, les circuits de randonnées doivent être inscrits au PDIPR (Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée). Le jury inspectera la qualité du balisage, la qualité de l'entretien des chemins, la sécurité ou encore l'accessibilité.

Les 10 chemins les plus emblématiques devraient être publiés prochainement dans un "rando guide".