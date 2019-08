CARTE - Feria de Dax 2019 : bien se préparer pour profiter des festivités

Dax, France

La Feria de Dax se déroule du 14 au 18 août et comme chaque année la ville met en place un dispositif spécial. Les habitants, visiteurs et professionnels doivent prendre leurs dispositions pour organiser leurs déplacements et festoyer dans la bonne humeur !

Circulation interdite dans le centre-ville dès midi

Un périmètre de sécurité, légendé en noir sur le plan ci-dessous, ceinturera la ville. Les professionnels devront donc prendre les devants et effectuer leurs livraisons entre 5 h du matin et midi. Au-delà de ces horaires, le périmètre du centre-ville sera fermé et interdit à la circulation, à l'exception des véhicules autorisés. Par ailleurs, il est possible de circuler sur l'axe rouge dessiné sur la carte, où des portes d'accès sont installées à plusieurs endroits.

Pour ceux qui résident dans les quartiers au bord de l'Adour, ils sont autorisés à entrer et sortir à condition d’avoir un macaron bleu foncé, délivré par la police municipale, sur présentation d’un justificatif de domicile. Concernant les véhicules qui disposent d'une carte de stationnement pour personnes handicapées, les entrées et sorties dans le centre-ville sont autorisées à toute heure.

Où stationner ?

Pendant toute la durée de la Feria, quatre parkings sont gratuits et accessibles en navette :

le parking P1 Saint-Vincent-de-Paul, au 124 avenue du 19 mars 1962 (850 places)

le parking P2 Lestrilles, entre les routes de Lestrilles et des Minières, (1 000 places)

le parking P3 Narrosse, situé au niveau de la déchetterie, (1 340 places)

le parking P4 Aérodrome, sur la route de Tercis, (250 places)

Les bus circuleront tous les jours dès 9h (8h le 14 août pour la Feriascapade) jusqu'à 4h30 (3h30 les les 15 et 17 août). Le ticket pour la journée est à 3 euros (allers/retours illimités), le pass de 5 jours coûte 7 euros (trajets illimités) et c'est gratuit pour les moins de 12 ans.

Attention, le stationnement est formellement interdit sur l'"axe rouge" (voir plan ci-dessus). Pour ceux qui ont un garage ou un parking privé, la ville de Dax met à disposition un macaron "Parking spécial résident", qu'il faut retirer auprès de la police municipale, justificatifs à l'appui.

Préférez le bus à la voiture !

Pourquoi s'embêter alors qu'il existe des bus pour se rendre aux fêtes de Dax ! Tous les soirs, au départ de plusieurs villes de l'agglomération du Grand Dax vous pouvez rallier le cœur de la Feria.

Ligne 1 : Herm > Gourbera > Dax

Départ à 21h, arrivée gare routière à Dax.

Retour à 2h30 les 15 et 18 août et 3h30 les 14, 16 et 17 août

Ligne 2 : Rivière > Angoumé > Mées > Dax

Départ à 21h, arrivée gare routière à Dax.

Retour à 2h30 les 15 et 18 août et 3h30 les 14, 16 et 17 août

Ligne 3 : Tercis > Oeyreluy> Seyresse > Dax

Départ à 22h, arrivée place de la Chalosse à Dax.

Retour à 3h30 les 15 et 18 août et 4h30 les 14, 16 et 17 août

Ligne 4 : Siest > Heugas> Bénesse > Saint-Pandelon > Dax

Départ à 21h, arrivée place de la Chalosse à Dax.

Retour à 2h30 les 15 et 18 août et 3h30 les 14, 16 et 17 août

Ligne 5 : Saugnac> Narrosse > Candresse> Yzosse > Dax

Départ à 22h, arrivée place de la Chalosse à Dax.

Retour à 3h30 les 15 et 18 août et 4h30 les 14, 16 et 17 août

Pour le premier soir de la Feria, le 14 août, les départs des mairies se font à 18 heures pour permettre à tous les festayres d’assister à la cérémonie d’ouverture.

Où dormir ?

Après avoir festoyé en rouge et blanc une bonne partie de la nuit, un peu de repos ne fera pas de mal ! Pour cela, quatre zones de camping sont à la disposition des festayres : trois zones gratuites et une payante. Elles sont surveillées nuit et jour et sont aménagées de toilettes et de douches. Le placement est libre et aucune réservation n'est obligatoire.

l'aire de camping de Saint-Paul-Lès-Dax/Lestrilles, 881 Route de Lestrilles

l'aire des campeurs Berges, 384 Route des Barthes (payant)

l'aire des campeurs Narrosse, 47 Route de l'Observatoire

l'aire des campeurs Saint-Vincent-de-Paul, 745 Avenue du 19 Mars 1962

En-dehors de ces quatre aires de camping, il est interdit de planter sa tente ailleurs. Par ailleurs, les camping-cars sont interdits sur ces aires.