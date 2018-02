Du jeudi 1er mars au lundi 5 mars, le coefficient des marées sera de plus de 100. Cinq jours de grandes marées qui sont propices à la pêche à pied. Où et comment pêcher ? France Bleu Normandie vous propose une carte interactive, des astuces et des conseils.

Le coefficient des marées donne l'ampleur du mouvement de la mer par rapport à son mouvement moyen. Plus clairement : plus le coefficient est fort plus la mer se rapproche de la côte lorsqu'elle est haute, plus elle s'éloigne quand elle est basse.

Lorsque le coefficient dépasse 100, on parle de grandes marées. Lors de ces grandes marées, l'espace dégagé à marée basse, l'estran, permet aux amateurs de s'adonner à leur passe temps favori : la pêche à pied.

De Honfleur à Isigny sur mer, le Calvados offre 120km de côte aux pêcheurs. Les jours de grandes marées, ils sont des centaines à venir sur les plages pour ramasser coquillages et crustacés. Mais attention ! Avant de partir, il est indispensable de se renseigner et de prendre des précautions. En effet, on ne ramasse pas les coquillages et crustacés n'importe où, n'importe quand et n'importe comment.

Les coefficients des marées de mars 2018 :

Jeudi 1er mars : 97/102

Vendredi 2 mars : 106/109

Samedi 3 mars : 110/109

Dimanche 4 mars : 108/104

Lundi 5 mars : 101/96

Vendredi 30 mars : 92/97

Samedi 31 mars : 102/104

Pour les horaires des marées : consultez le site de la SNSM. Attention : les horaires de marées peuvent être différents d'une plage à l'autre.

Attention : toutes les plages ne sont pas ouvertes à la pêche à pied. Des arrêtés vous informent des interdictions (voir ci-dessous). Vous ne devez pas pêcher à moins de 25 mètres d'une exploitation aquacole. Il est déconseillé de pêcher près des rejets des canalisations mais aussi des cours d'eau. Lavez et trempez de temps en temps vos coquillages et crustacés pendant la pêche et consommez-les dans les 24h. Renseignez-vous également sur l'état sanitaire de l'endroit où vous allez : les contrôles sanitaires de l'Agence Régionale de Santé de Normandie (ARS) sont disponibles en ligne ou affichés dans les mairies ainsi qu'à proximité des cales d'accès aux zones de pêche.

Interdictions de pêcher :

les moules à la Pointe du Siège (Ouistreham).

les huîtres plates dans tout le Calvados

tous les coquillages dans le secteur de Houlgate.

le bouquet du 1er mars au 30 juin inclus.

Téléchargez l'arrêté préfectoral de réglementation de la pêche à pied de loisir dans le Calvados.

Téléchargez le dépliant des conseils pour la pêche à pied dans le Calvados

Chaque pêcheur a son coin selon ce qu'il veut pêcher. Il y a des plages qui sont plus fréquentées par telle ou telle espèce de coquillages ou de crustacés. Voilà quelques uns des coins relevés par France Bleu Normandie. Vous voulez partager un coin avec nous ? Remplissez notre formulaire ci-dessous.

Partir à la pêche à pied

La première chose à faire c'est de se renseigner sur les horaires des marées qui sont très variables d'une plage à l'autre. Pour la pêche à pied, nous vous conseillons d'arriver deux heures avant la marée basse. Arrivez deux heures avant la marée basse pour revenir vers la plage dès le début de la remontée de l'eau. N'attendez surtout pas : la mer remonte très vite et pas seulement au Mont Saint Michel ! Emportez une montre pour surveiller l'heure et une boussole pour vous repérer, surtout en cas de brouillard. Prenez un sifflet ou un téléphone portable pour vous signaler le plus rapidement possible en cas de problème. Ça peut-être utile aussi si vous vous blessez, en glissant sur des algues ou des rochers. Il est aussi fortement conseillé de partir à plusieurs . Vérifiez aussi la météo : n'allez pas pêcher en cas de brouillard ou de brumes, il est très facile de se perdre. Et en cas de grand vent, on rentre bredouille.

Quel équipement pour la pêche à pied ?

Tout dépend de l'estran, autrement dit l'endroit où vous irez. Au minimum, il vous faut :

des bottes antidérapantes ou des sandales ,

des cuissardes ou des waders (pantalons de pêches solidaires des bottes) si vous comptez aller dans l'eau,

des gants pour protéger vos mains,

une casquette pour vous protéger du soleil et ses réverbérations dans l'eau,

un panier de pêche, surtout pas de sac en plastique

un sac imperméable pour garder votre téléphone portable et vos clés bien au sec.

Les outils : si vous allez ramasser des crustacés, la main est suffisante. Pour certains coquillages, vous pouvez prendre un rateau. Le manche de celui-ci ne doit pas mesurer plus de 80 cm. Pour les coques,sa largeur ne doit pas excéder 35cm de large et les dents doivent être espacées de 2cm minimum. Pour décoller les coquillage des rochers, un couteau de 20cm de longueur maximale suffit et pour la pêche aux crevettes, il vous faut un filet.

Où trouver quoi ?

Les espèces les plus pêchées dans notre région : amande de mer, bigorneau, bouquet, bulot, coque, couteau, crevette grise, étrille, homard, huitre, moule, ormeau, palourde, patelle, praire, tourteau. Mais il y a quelques astuces comme connaître les habitats de chaque espèce.

Sur le sable, on trouve des palourdes, signalées par une une légère dépression en cuvette, des amandes , des praires , des couteaux repérables aux deux petits trous proches, des coques , un peu plus enfoncées dans le sable et vivant en groupe : un coup de râteau permet d'en faire sortir plusieurs.

Sur les rochers se dissimulent de nombreux coquillages très faciles à ramasser : les bigorneaux (attention : pas les petits colorés qui sont immangeables !), les bulots ,les patelles (ou berniques) ou encore les moules. Dans les trous des rochers se trouve le tourteau (ou dormeur) : délogez-le avec un crochet. Et sous les cailloux ce sont les étrilles qui se cachent.

Les mares dans les rochers accueillent les crevettes et quelques petits poissons sans intérêt.

Pour un loisir responsable : respectez l'environnement. Pour cela, si vous soulevez des cailloux ou des algues, remettez les en place.

Ne ramassez pas des coquillages ou crustacés trop petits. Les tailles et les quotas sont réglementés pour protéger les espèces.

Voici les tailles minimales à respecter :

Dans l’eau :

crevettes grises : 3 cm

crevettes roses : 5 cm

équilles : 12 cm

Sur le sable et dans la vase :

coques : 2,73 cm

praires : 4,3 cm

palourdes : 4 cm

pétoncles : 3,5 cm

tellines : 2,5 cm

couteaux : 10 cm

Dans les rochers et les mares :

bigorneaux bulots : 4,5 cm

patelles moules : 4 cm

étrilles : 6,5 cm

tourteaux : 14 cm

araignées : 12 cm, 500gr minimum

Pour les quantités maximales à pêcher, cela dépend du département du Calvados.

Tailles réglementaires et limites de ramassage des coquillages et crustacés dans la Manche et le Calvados - © 2018 - CPIE Vallée de l'Orne

