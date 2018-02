Centre-Val de Loire, France

Le guide Michelin 2018 compte 621 restaurants étoilés soit cinq de plus qu’en 2017. Pour ce cru, 57 tables gagnent des étoiles. La région Centre-Val de Loire s'en sort bien, aucun de ses restaurants n'a perdu d'étoile cette année. On compte donc toujours 17 étoilés et un seul deux étoiles, situé dans le Loir-et-Cher, le Domaine des Hauts de Loire à Onzain.

Le Loir-et-Cher

Domaine des Hauts de Loire – Onzain, 2 étoiles

L’Orangerie du Château – Blois, 1 étoile

La Maison d’à Côté – Montlivault, 1 étoile

Grand Hôtel du Lion d’Or – Romorantin-Lanthenay, 1 étoile

ASSA – Blois, 1 étoile

L'Indre-et-Loire

Auberge du Bon Laboureur – Chenonceaux, 1 étoile

Les Hautes Roches – Rochecorbon, 1 étoile

Château de Pray – Amboise, 1 étoile

La Promenade – Le Petit-Pressigny, 1 étoile

Le Loiret

Auberge des Templiers – Les Bézards, 1 étoile

Le Lièvre Gourmand – Orléans, 1 étoile

La Gloire – Montargis, 1 étoile

Côté Jardin – Gien, 1 étoile

L'Eure-et-Loire

Le Georges - Chartres, 1 étoile

Le Cher

La Tour – Sancerre, 1 Étoile

Le Cercle – Bourges, 1 Étoile

L'Indre

Au 14 Février – Saint-Valentin, 1 étoile

Découvrez la carte des étoilés en Centre-Val de Loire ↓

Zoomez et déplacez-vous dans la carte ci-dessous pour découvrir et localiser les restaurants étoilés dans chacun des six départements de Centre-Val de Loire.

En bleu, les restaurants "1 étoile"

En rouge, le seul restaurant "2 étoiles"

Le guide Michelin sera en vente en librairie à partir du vendredi 9 février.