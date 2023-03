Guide Michelin 2023 : découvrez les 39 nouveaux restaurants étoilés

Les inspecteurs et les inspectrices du guide Michelin ont arpenté les quatre coins de la France pendant un an. Leur millésime 2023 a été dévoilé ce lundi à Strasbourg. En tout, 39 ont reçu une étoile pour la première fois dont le jeune Mallory Gabsi, ancien candidat de l'émission Top Chef sur M6. Très émus, le chef français Alexandre Couillon et son épouse Céline ont reçu une troisième étoile pour leur restaurant à Noirmoutier (Vendée). C'est le seul établissement cette année à décrocher le troisième macaron.

Quatre restaurants décrochent leur deuxième étoile : Restaurant Cyril Attrazic, à Aumont-Aubrac (48), Château de Beaulieu, à Busnes (62), l'Amaryllis, à Saint-Rémy (71) et l'Auberge de Montmin, à Talloires (74).

Les 39 nouveaux restaurants étoilés

Château d'Origny à Ouches (42)

Restaurant de la Loire à Pouilly-sous-Charlieu (42)

La Mutinerie à Lyon (69)

L'Incomparable à Tresserve (73)

Château Eza à Èze (06)

Couleurs de Shimatani à La Ciotat (13)

Faventia à Tourrettes (83)

Les Cadets à Nantes (44)

L'Épicurien - Abbaye de Villeneuve aux Sorinières (44)

Maison Desamy à Mareuil-sur-Lay (85)

Les Reflets à La Roche-sur-Yon (85)

L'Abissiou aux Sables-d'Olonne (85)

Les Chemins - Domaine de Primard à Guainville (28)

Arbore & Sens à Loches (37)

Ezia à Montlivault (41)

La Gouesnière - Maison Tirel-Guérin à La Gouesnière (35)

La Table des Pères - Domaine du Château des Pères à Piré-Chancé (35)

Aumì à Puymoyen (16)

Ressources à Bordeaux (33)

La Table Mirasol à Mont-de-Marsan (40)

Maison Ruffet – Villa Navarre à Pau (64)

La Maison de Pierre à Hasparren (64)

Rouge à Nîmes (30)

Granit - La Mécanique des Frères Bonano à Colombières-sur-Orb (34)

L'Arrivage à Sète (34)

Villa Pinewood à Payren-Augmentel (81)

Enfin à Barr (67)

de:ja à Strasbourg (67)

Relais de la Poste à La Wantzenau (67)

Arborescence à Croix (59)

Pureté à Lille (59)

Rozò à Marcq-en-Baroeul (59)

Omar Dhiab à Paris 1er

Maison Ruggieri à Paris 8e

Astrance à Paris 16e

Ōrtensia à Paris 16e

Anona à Paris 17e

Mallory Gabsi à Paris 17e

Villa9Trois à Montreuil (93)

Des chefs trois étoiles rétrogradés

Le Guide a pris les devants en annonçant, une semaine avant la cérémonie, plusieurs rétrogradations, dont deux concernant des trois étoiles : Guy Savoy et Christopher Coutanceau . Élu meilleur chef au monde pour la 6e fois consécutive en novembre, Guy Savoy était détenteur de trois étoiles depuis 2002. Christopher Coutanceau, le chef rochelais, avait, lui, obtenu son 3e macaron juste avant le premier confinement en 2020.

Les restaurants qui décrochent une étoile verte

Huit restaurants décrochent une première étoile verte. Cette étoile vient récompenser les établissements écoresponsables et vertueux pour l'environnement.

Le Château de Beaulieu-Christophe Duffosé à Busnes (62)

Jardin secret à Cotignac (83)

La Bòria à Veryas (07)

Le Doyenné à Saint-Vrain (91)

Les Chemins – Domaine de Primard à Guainville (28)

Ruche à Gambais (78)

Villa Pinewood à Payrin-Augmontel (81)

