CARTE - Jardins, châteaux : quels sites visiter en Dordogne en ce premier week-end de déconfinement ?

Après 55 jours de confinement, plusieurs sites touristiques rouvrent en Dordogne. Ce week-end s'annonce beau et chaud en Périgord, alors pourquoi ne pas en profiter pour prendre un grand bol d'air ? France Bleu Périgord a rassemblé, sur une carte, les jardins et les châteaux qui accueillent de nouveau du public. Attention, il est préférable de réserver par téléphone ou via internet. Le port du masque sera obligatoire dans les châteaux.

Les Jardins panoramiques de Limeuil seront de nouveau accessibles en pré-ouverture le week-end prochain, week-end prolongé de l'Ascension du jeudi 21 au dimanche 24 mai de 14h à 18h.