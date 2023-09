CARTE - Journées du patrimoine 2023 : nos coups de cœur en Sarthe

Les enfants de Marçon ont mangé pendant près de 55 ans dans cette cantine construite par Le Corbusier et son assistant Wogensky

En Sarthe, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, de nombreux sites publics et privés ouvrent leurs portes au public pendant le week-end des 16 et 17 septembre 2023. Souvent gratuites, ces visites peuvent nécessiter une réservation, d’autant qu’elles donnent parfois accès à des lieux habituellement inaccessibles. France Bleu Maine vous propose une sélection non exhaustive de ses coups de cœur.

ⓘ Publicité

loading

La sous-préfecture de La Flèche

Pour la troisième année consécutive, la sous-préfecture de La Flèche se visite exceptionnellement lors des Journées européennes du patrimoine. L’inscription est obligatoire pour découvrir ce beau bâtiment construit entre 1861 et 1863 par l’architecte Félix Delarue, place de la Libération.

Inscription par téléphone au 02 43 48 02 69, visite le samedi 16 et le dimanche 17 septembre de 10h30 à 11h30

De nombreux autres lieux accueillent le public gratuitement pendant le week-end des Journées européennes du patrimoine à La Flèche, comme le Prytanée national militaire, le pavillon Fouquet-de-la-Varenne ou encore le théâtre de la Halle au blé. Autre pépite du programme fléchois : les portes ouvertes chez les pompiers, avec exposition de véhicules et démonstration de manœuvres.

Centre de secours et d’incendie de La Flèche (boulevard du Québec), visite le samedi 16 septembre de 10h à 17h.

L’Hôtel Courtin de Torsay à La Ferté-Bernard

Ce magnifique bâtiment, en partie classé Monument historique, est l’une des plus belles demeures de La Ferté, construite au 17e siècle par une famille de magistrats de Paris. Si le jardin est accessible toute l’année, l’intérieur n’est visible que pendant les Journées européennes du patrimoine. L’Hôtel Courtin de Torsay a par le passé accueilli la bibliothèque municipale, puis le cabinet du maire. La municipalité réfléchit aujourd’hui à lui donner un nouvel usage.

Hôtel Courtin de Torsay, place Carnot. Visites guidées toutes les 30 minutes le samedi 16 et le dimanche 17 septembre de 14h30 à 18h. Tickets gratuits à retirer sur place.

Le patrimoine du XXe siècle au Mans, à pied ou à vélo

Deux parcours sont proposés par le CAUE, le conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, pour découvrir ou redécouvrir des exemples marquants de l’architecture du 20e siècle au Mans. Ces visites offrent un regard original sur le patrimoine manceau, et notamment sur l’usage de la brique, à l’image de l’incroyable mur des anciens établissements Dorise dans la zone industrielle sud. Pour ces deux visites, l’inscription est obligatoire via le site internet du CAUE de la Sarthe .

Balade urbaine à vélo de 7,5 kilomètres le samedi 16 septembre de 9h30 à 12h, au départ du Jardin des plantes

Balade urbaine à pied entre les secteurs St-Pavin et l’île aux Planches, le dimanche 17 septembre de 14h à 16h30

Une visite inédite du lycée Notre-Dame du Mans

Présentée par l’équipe éducative et les élèves de l’établissement, cette visite propose de découvrir l’histoire de Notre-Dame depuis la fondation de l’ancien pensionnat de jeunes filles au début du 19e siècle, une première dans l’Ouest à l’époque. Le parcours comporte 14 étapes, dont la chapelle du lycée . La visite est gratuite.

Lycée Notre-Dame, 23 avenue François-Mitterrand, Le Mans. Visite le samedi 16 septembre de 10h à 19h et le dimanche 17 septembre de 10h à 18h.

L’ancienne usine de rillettes Prunier à Connerré

Au cœur du bourg de Connerré se trouve l’ ancienne manufacture des rillettes Prunier , fondée en 1931. Les anciens salariés de cette marque historique de la Sarthe accueillent les visiteurs pour partager avec eux diverses anecdotes sur l’histoire de la fabrication. Exposition de photos grand format. La visite est suivie d’une dégustation.

3 rue du sergent Louis Mantien à Connerré. Samedi 16 et dimanche 17 septembre, de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h.

Le centenaire de l’usine de radiateurs de la fonderie d’Antoigné

Lors des journées du patrimoine 2023, la fonderie d’Antoigné à Sainte-Jamme-sur-Sarthe fête le centenaire de la création de l’usine 23, usine de radiateur en série créée par l’usine Chappée. Elle fut à cette période la première usine du département et a produit jusqu’à 450 radiateurs par jour , explique l’association des Fondeurs d’Antoigné-Chappée. Le site se visite gratuitement tout le week-end.

Ancienne usine Chappée, 2 ZA d’Antoigné à Ste Jamme, samedi 16 et dimanche 17 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h

La cantine scolaire de Marçon

Les enfants de ce village du sud-Sarthe y ont déjeuné pendant près de 55 ans : à Marçon, l’ancienne cantine scolaire est l’œuvre de l’architecte André Wogenscky, bras droit de Le Corbusier. Ce rectangle de béton, bois et verre permet de comprendre les grands principes de l’architecture de Le Corbusier, tels qu’on peut les voir par exemple à la Cité radieuse de Marseille. Visite gratuite.

Chemin de la Demée à Marçon. Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 10h à 18h.

Le costumier de la compagnie de l’Eventail à Sablé

La compagnie de danse baroque L’Eventail est implantée à Sablé-sur-Sarthe depuis 2001 mais elle existe depuis 1985. A l’occasion des journées du patrimoine, elle propose au public de découvrir les 600 costumes de ses quasi 40 années de spectacles. La visite (gratuite) dure une quarantaine de minutes et peut accueillir 15 personnes maximum, il est donc conseillé de réserver (02 43 95 26 14)

Espace Francine Lancelot avenue de Buckeburg à Sablé-sur-Sarthe. Le samedi 16 septembre à 15h, 16h et 17h.

Retrouvez la liste de tous les autres rendez-vous des Journées du patrimoine en Sarthe en cliquant sur ce lien pour accéder au site dédié du ministère de la Culture.