CARTE - Journées du patrimoine : découvrez nos coups de cœur en Bretagne

"Je vis ici depuis que je suis né et je n'ai jamais visité cet endroit !" Bien souvent, il arrive que les joyaux culturels d'une région échappent aux autochtones sur leur propre territoire. Plus d'excuse le week-end des 16 et 17 septembre 2023 : à l'occasion des Journées européennes du patrimoine, de nombreux sites publics et privés ouvrent leurs portes. Ces visites peuvent nécessiter une réservation, d’autant qu’elles donnent parfois accès à des lieux habituellement inaccessibles. France Bleu Armorique et France Bleu Breizh Izel vous livrent une sélection de leurs 16 coups de cœur dans ses quatre départements bretons.

ⓘ Publicité

loading

Dans les Côtes-d'Armor

Évadez-vous dans les Côtes-d'Armor pour un grand bol d'air marin ! Sur la commune de Plévenon, le Château de La Roche Goyon, connu également sous le nom du fort la Latte propose des visites de son édifice du XIVe siècle juché au-dessus de la baie de Saint-Malo. Le décor, digne d'un film, a d'ailleurs été utilisé pour de nombreux tournages, dont Les Trois Mousquetaires de Martin Bourboulon , sorti en 2023.

Plus loin sur la côte, un rendez-vous un peu plus intime dans la commune d'Étables-sur-Mer, à une vingtaine de kilomètres de Saint-Brieuc. La Villa Le Carhuel, souvent sujette aux regards indiscrets des promeneurs, vous propose d'entrer dans ses lieux pour y découvrir ses intérieurs. Au fil de l'eau et de la météo, vous pourrez aussi en profiter pour faire un tour à la plage des Godelins à deux pas. Le dimanche, cap au large de Perros-Guirec ! La réserve naturelle nationale des Sept-Iles et son patrimoine vivant valent le détour. Lors d'un tour en bateau ponctué d'escales, vous pourrez observer une riche biodiversité avec laquelle cohabitent des bâtiments historiques.

Pour ceux dont l'esprit vogue plus sur la terre qu'en bord de mer, rendez-vous à la Ferme d'Antan à Plédéliac, pour découvrir le mode de vie des paysans au XIXᵉ siècle.

Dans le Finistère

Direction l'ouest de l'ouest en terre finistérienne. Quoi de mieux que de prendre de la hauteur pour admirer le patrimoine. La Basilique gothique Notre-Dame du Folgoët vous fait monter dans son clocher samedi et vous permettra d'admirer la vue depuis cet édifice du XVe siècle. En soirée, que la lumière soit... et la musique aussi ! Une "disco party" fera vibrer l'église à partir de 22h30.

À Camaret-sur-Mer, hissez la Grand voile sur le Sloop Cornu Danycan ! Le voilier de course-croisière classé monument historique vous propose de découvrir son histoire sur son ponton. Le chapitre culture est ouvert, le domaine de Trévarez déverrouille ses portes et présente son château et son jardin, lors d'un parcours de moins d'une demi-heure.

Enfin, une visite qui sort un peu du lot, celle des archives médicales du Centre hospitalier de Morlaix. Méconnu, mais indispensable à la prise en charge des patients, ce service vous dévoile ses coulisses afin de saisir les enjeux scientifiques, historiques et juridiques de ces documents.

Dans le Morbihan

Les températures sont estivales, mais l'automne approche à grands pas. Savez-vous comment sont fabriqués les vêtements à mailles qui vous tiennent si chaud ? Rien de tel que de s'y rendre pour comprendre, profitez de ce samedi ou dimanche, pour vous arrêter à l'atelier Le Minor à Guidel, plus vieille boutonnerie bretonne !

Du tissu à l'assiette, la curiosité n'est pas toujours un vilain défaut : l'ancienne usine Père Dodu, ouvre exceptionnellement les portes du site, à Mansac et vous plonge dans l'histoire de l'agroalimentaire breton. Les âmes commerçantes apprécieront également d'assister - et peut-être même participer-, à la criée de Quiberon ! Les négociants amateurs doivent s'inscrire au préalable. Ils se retrouveront à l'aube dès 5h30, samedi.

Enfin, pour les personnes un peu moins matinales, la villa Kerlilon à Larmor-Plage sera accessible au public tout le week-end. Cette demeure de 1899, abrite une mémoire familiale de plusieurs générations marquée notamment par la guerre.

En Ille-et-Vilaine

Le long des falaises dinardaises, retrouvez les mosaïques signées " Odorico ", dans lesquelles se fondent couleurs méditerranéennes et pierre celtique costarmoricaine, lors d'une visite guidée gratuite et sur réservation au départ de l'office du Tourisme. Du côté de Rennes, pourquoi ne pas faire un petit plongeon culturel à la piscine Saint-Georges ? Le bâtiment presque centenaire se distingue par son architecture style art déco, qui en fait la 8ᵉ plus belle piscine du monde ! Les sous-sols aussi cachent des trésors : la cathédrale de pierre souterraine Le Réservoir des Gallets. Comme un accès secret, un escalier en colimaçons vous y emmène pour découvrir un immense réservoir construit en 1880.

Toujours dans une dynamique terre à terre, le château médiéval de Boutavent, qui surplombe Brocéliande, organise des ateliers de fouilles archéologiques auprès des enfants, pour les inciter à apprendre en pratique, à l'aide d'une petite pelle et d'une brosse, comme de vrais professionnels.

Retrouvez la liste de tous les autres rendez-vous des Journées du patrimoine en Bretagne en cliquant sur ce lien pour accéder au site dédié du ministère de la Culture.