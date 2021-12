CARTE - Mission Patrimoine : deux millions d'euros alloués à 12 sites historiques de Nouvelle-Aquitaine

On connait depuis ce lundi matin les montants alloués à 100 sites historiques français retenus il y a quelques mois dans le cadre de la Mission Patrimoine de Stéphane Bern. Ils vont bénéficier d'une enveloppe de 18,7 millions d'euros. Dans le détail, 12 sites historiques de la région Nouvelle-Aquitaine vont se partager 1,952 millions d'euros. Cet argent servira à restaurer, en partie, des sites parfois en mauvais état.

1.952.000 euros pour 12 sites néo-aquitains

Cette aide à la restauration est de 51.000 euros pour la Forge d'Angosse à Arthez-d'Asson (Pyrénées-Atlantiques), 73.000 euros pour l'aile est de l'abbaye Notre-Dame de l'Absie dans les Deux-Sèvres, 76.000 euros pour la Porte Saint-Jean de l'abbaye de Solignac en Haute-Vienne.

La mairie de Domme en Dordogne, elle, va recevoir 114.000 euros pour rénover ses remparts. Le marché couvert de Pont l'Abbé d'Arnoult en Charente-Maritime aura le droit à 142.000 euros. 153.000 euros seront versés pour la restauration de la Poste aux Chevaux dans la Vienne.

Deux sites vont toucher 300.000 euros

Si l'église Saint-Jean-Baptiste à Lizières dans la Creuse et la Porte Saint-Jacques de Cognac en Charente vont toucher respectivement 273.000 et 250.000 euros, la somme peut être bien plus coquette. Le château des Quatre Sos à la Réole en Gironde et les remparts de Puymirol dans le Lot-et-Garonne vont toucher 300.000 euros chacun, la somme maximum. En tout, en France, 27 sites recevront ce beau chèque.

