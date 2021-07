CARTE - Où pourra-t-on admirer un feu d'artifice en Moselle cette année ?

Les plus grandes villes de Moselle feront l'impasse sur le traditionnel feu d'artifice du 14 juillet. Metz, Thionville, Forbach ou Sarreguemines ont renoncé à l'organiser, en raison de la pandémie de Covid-19. Mais d'autres communes ont choisi de maintenir les festivités, avec port du masque obligatoire et respect des gestes barrières. En voici la carte, non exhaustive et sous réserve de nouvelles annonces gouvernementales... et de la météo !